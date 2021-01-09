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Трубы, рванувшие в центре Петербурга, привели в порядок

Теплоэнергетики закончили ремонт сетей в Адмиралтейском районе Петербурга. В трубы по новой залили кипяток.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», работы на Садовой улице неподалеку от Сенной площади закончили еще до полудня 9 января. С Казначейским переулком справлялись дольше, но и там к семи вечера аварийную трубу залатали. В обе тепломагистрали уже залили кипяток и перевели на штатный режим функционирования.

Пар из лопнувших труб окутал городские улицы в центре накануне ближе к ночи. День 9 января также не обошелся без прорывов — без отопления остались роженицы на Бухарестской и жители улицы Кораблестроителей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо..........
Piter Russo
В трубы по новой залили кипяток? Из чайника что ли?? :-)
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