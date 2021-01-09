Трубы, рванувшие в центре Петербурга, привели в порядок

Теплоэнергетики закончили ремонт сетей в Адмиралтейском районе Петербурга. В трубы по новой залили кипяток.



Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», работы на Садовой улице неподалеку от Сенной площади закончили еще до полудня 9 января. С Казначейским переулком справлялись дольше, но и там к семи вечера аварийную трубу залатали. В обе тепломагистрали уже залили кипяток и перевели на штатный режим функционирования.



Пар из лопнувших труб окутал городские улицы в центре накануне ближе к ночи. День 9 января также не обошелся без прорывов — без отопления остались роженицы на Бухарестской и жители улицы Кораблестроителей.

