Как пишут горожане, примерно в одиннадцать вечера прорыв трубы произошёл в Столярном переулке. Рядом с ним оказались припаркованные вдоль дороги машины. При этом на видеозаписи, которая опубликована очевидцами в соцсети, видно, что некоторых автомобилистов плохая видимость на дороге не смущает: они продолжают движение прямо по лужам, медленно исчезая в паровом облаке.

«Фонтанка» обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу «Теплосети». Там уточнили, что прорыв трубы случился на пересечении Столярного переулка и Казначейской улицы.

«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили все необходимые меры безопасности. Выход воды на поверхность локализован. Участок повреждённого трубопровода отключён. В зоне вытекания оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещён», — сообщил представитель компании.

Однако этой коммунальной аварией не ограничилось. Спустя некоторое время в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы сообщили ещё об одном прорыве трубы, на этот раз на Московском проспекте рядом с Сенной площадью. Свидетели пишут, что горячая вода вытекает на проезжую часть.