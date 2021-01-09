Роддому в Купчино не дают остыть по резервной схеме. Там 50 младенцев и более сотни рожениц

Родильный дом №16, угодивший в зону аварии на трубопроводе во Фрунзенском районе Петербурга, перевели на резервную схему отопления. Это позволит снизить скорость, с которой холодает в здании.

О том, что медучреждение на Малой Балканской, 54, не осталось совсем без тепла 9 января, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В ведомстве уточнили, что здание перевели на пониженные параметры. В настоящее время там находятся 107 рожениц, 51 ребёнок и тридцать сотрудников.

«Теплосеть Санкт-Петербурга», в ведении которой находится прохудившаяся труба, сообщает, что вода в ней осталась, что позволило переключить здание на обратный трубопровод. Горячую воду роддому это не вернуло, но должно остановить резкое падение температуры внутри.