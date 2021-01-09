Роддому в Купчино не дают остыть по резервной схеме. Там 50 младенцев и более сотни рожениц

Родильный дом №16, угодивший в зону аварии на трубопроводе во Фрунзенском районе Петербурга, перевели на резервную схему отопления. Это позволит снизить скорость, с которой холодает в здании.
О том, что медучреждение на Малой Балканской, 54, не осталось совсем без тепла 9 января, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В ведомстве уточнили, что здание перевели на пониженные параметры. В настоящее время там находятся 107 рожениц, 51 ребёнок и тридцать сотрудников.
«Теплосеть Санкт-Петербурга», в ведении которой находится прохудившаяся труба, сообщает, что вода в ней осталась, что позволило переключить здание на обратный трубопровод. Горячую воду роддому это не вернуло, но должно остановить резкое падение температуры внутри.
Прорыв трубы на Малой Балканской произошёл около четырёх часов вечера, завершение ремонта намечено на 23:00.