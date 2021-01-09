FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Купчино роддом ждёт ремонта лопнувшей трубы. Тепло обещают к ночи

Трубу с горячей водой прорвало во Фрунзенском районе Петербурга в субботу, 9 января. Единственным потребителем оказался родильный дом — там не потеплеет в ближайшие несколько часов.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», информация о технологическом нарушении на трубопроводе на Малой Балканской, 54, поступила в четыре часа вечера. Пар клубился рядом с роддомом №16, который запитан от прохудившейся трубы.

Вытекания воды локализовано, участок повреждённого трубопровода отключили, а вместе с ним без отопления осталось медучреждение. Вернуть его собираются с завершением ремонта. «Понимая важность объекта, стараемся сделать всё быстрее», — уточнили в компании. Запланированное время перевода системы отопления в штатный режим — 23:00.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Kezevo
Прекратите спекулировать детьми, сделают вам и все включат, включите обогреватель электрический " что бы не умереть"
265012731
Мы, жильцы дома 156 по ул. Бухарестской также пострадали от прорыва данной трубы. Нет ни горячей воды ни отопления. Замерзаем. А у многих дети. За окном -13.
И летом, между прочим нам отключали горячую воду не на две недели, а на месяц: было достаточно времени, чтобы устранить все недочёты. Но у нас всё как всегда.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний