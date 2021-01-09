В Купчино роддом ждёт ремонта лопнувшей трубы. Тепло обещают к ночи

Трубу с горячей водой прорвало во Фрунзенском районе Петербурга в субботу, 9 января. Единственным потребителем оказался родильный дом — там не потеплеет в ближайшие несколько часов.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», информация о технологическом нарушении на трубопроводе на Малой Балканской, 54, поступила в четыре часа вечера. Пар клубился рядом с роддомом №16, который запитан от прохудившейся трубы.

Вытекания воды локализовано, участок повреждённого трубопровода отключили, а вместе с ним без отопления осталось медучреждение. Вернуть его собираются с завершением ремонта. «Понимая важность объекта, стараемся сделать всё быстрее», — уточнили в компании. Запланированное время перевода системы отопления в штатный режим — 23:00.