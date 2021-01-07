Нэнси Пэлоси потребовала отстранить Трампа. Спикер палаты представителей Конгресса назвала президента США «помощником Путина»

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от исполнения обязанностей. Об этом она заявила 7 января, выступая в Конгрессе.
В противном случае Пелоси пригрозила, что Конгресс сам организует импичмент. «Целью Путина было преуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп», - заявила спикер палаты представителей Конгресса. Она добавила, что президент США накануне «подорвал демократические устои общества».
Отметим, Трампу осталось исполнять свои обязанности до 20 января, когда должна пройти инаугурация Джо Байдена. Трамп уже заявил, что мирно передаст власть, хотя и не согласен с итогами выборов.
Влиятельный американский политический портал Axios ранее сообщал, что даже некоторые республиканцы рассматривают вариант с досрочным отстранением Трампа от власти. Способом может стать 25-я поправка к конституции, которая допускает отставку президента, если ее потребуют вице-президент и большинство глав органов исполнительной власти. Правда, вице-президент Майк Пенс пока не высказывал своего отношения к подобной возможности.