Нэнси Пэлоси потребовала отстранить Трампа. Спикер палаты представителей Конгресса назвала президента США «помощником Путина»

В противном случае Пелоси пригрозила, что Конгресс сам организует импичмент. «Целью Путина было преуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп», - заявила спикер палаты представителей Конгресса. Она добавила, что президент США накануне «подорвал демократические устои общества».

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от исполнения обязанностей. Об этом она заявила 7 января, выступая в Конгрессе.

Отметим, Трампу осталось исполнять свои обязанности до 20 января, когда должна пройти инаугурация Джо Байдена. Трамп уже заявил, что мирно передаст власть, хотя и не согласен с итогами выборов.



Влиятельный американский политический портал Axios ранее сообщал, что даже некоторые республиканцы рассматривают вариант с досрочным отстранением Трампа от власти. Способом может стать 25-я поправка к конституции, которая допускает отставку президента, если ее потребуют вице-президент и большинство глав органов исполнительной власти. Правда, вице-президент Майк Пенс пока не высказывал своего отношения к подобной возможности.

