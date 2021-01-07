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Нэнси Пэлоси потребовала отстранить Трампа. Спикер палаты представителей Конгресса назвала президента США «помощником Путина»

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от исполнения обязанностей. Об этом она заявила 7 января, выступая в Конгрессе.

В противном случае Пелоси пригрозила, что Конгресс сам организует импичмент. «Целью Путина было преуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп», - заявила спикер палаты представителей Конгресса. Она добавила, что президент США накануне «подорвал демократические устои общества».

Отметим, Трампу осталось исполнять свои обязанности до 20 января, когда должна пройти инаугурация Джо Байдена. Трамп уже заявил, что мирно передаст власть, хотя и не согласен с итогами выборов.

Влиятельный американский политический портал Axios ранее сообщал, что даже некоторые республиканцы рассматривают вариант с досрочным отстранением Трампа от власти. Способом может стать 25-я поправка к конституции, которая допускает отставку президента, если ее потребуют вице-президент и большинство глав органов исполнительной власти. Правда, вице-президент Майк Пенс пока не высказывал своего отношения к подобной возможности.

Накануне сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Четыре человека погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Подробнее о происходящем в США читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Дмитрий Миленин
я спорить здесь не буду.. вся машина пропаганды нацелилась на Демократию и многим выгодно дискредитировать саму эту идею.. я это конечно же не одобряю
8967
Кремлёвский пациент успевает гадить всем без разбора
Начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков в интервью телеканалу "Россия 1" сегодня рассказал, что самым сложным "да" в его жизни стала готовность гарантировать безопасность Путина во время поездки в Сирию в январе прошлого года к безмерно благодарному Путину сирийскому народу.
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