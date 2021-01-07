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Axios: республиканцы обсуждают отстранение Трампа от власти после штурма Капитолия его сторонниками

Несколько членов Республиканской партии, к которой принадлежит и сам Дональд Трамп, готовы обсуждать его досрочное отстранение от власти после штурма Капитолия в Вашингтоне его сторонниками. Об этом 7 января пишет Axios со ссылкой на свои источники в партии.

Многие республиканцы считают, что, если Трамп останется у власти еще на две недели до инаугурации Байдена, это приведет к новым беспорядкам. И это негативно отразится не только на уже уходящем президенте, но и на всей партии. Правда, процедуру импичмента задействовать уже, скорее всего, не успеют. Способом отстранения Трампа от власти может стать 25-я поправка к конституции, которая допускает отставку президента, если ее потребуют вице-президент и большинство глав органов исполнительной власти.

По официальным данным, победу на выборах президента одержал демократ Джо Байден, однако Трамп упорно не желает признавать поражение и говорит о фальсификациях. Накануне он выступил перед сторонниками, после чего они взяли штурмом Капитолий. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Заседание конгресса, посвященное утверждению итогов выборов, прервали. Его возобновили только сегодня утром.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
шах и мат, вместе с ударом ниже спины местной потреотии. ХаХаХа
Swift_
.... это только добавит популярности Трампу и накала.
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