Axios: республиканцы обсуждают отстранение Трампа от власти после штурма Капитолия его сторонниками

Несколько членов Республиканской партии, к которой принадлежит и сам Дональд Трамп, готовы обсуждать его досрочное отстранение от власти после штурма Капитолия в Вашингтоне его сторонниками. Об этом 7 января пишет Axios со ссылкой на свои источники в партии.

Многие республиканцы считают, что, если Трамп останется у власти еще на две недели до инаугурации Байдена, это приведет к новым беспорядкам. И это негативно отразится не только на уже уходящем президенте, но и на всей партии. Правда, процедуру импичмента задействовать уже, скорее всего, не успеют. Способом отстранения Трампа от власти может стать 25-я поправка к конституции, которая допускает отставку президента, если ее потребуют вице-президент и большинство глав органов исполнительной власти.

