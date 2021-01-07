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Патриарх Кирилл: Вера в Бога не спасет от коронавируса. «Не надо искушать Господа»

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в рождественском обращении к пастве призвал соблюдать санитарные требования, чтобы уберечься от заболевания коронавирусом и заражения близких.

«Никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая: поскольку я верующий, поскольку я пошел в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею», — заявил 7 января глава РПЦ в телеобращении на канале «Россия 1», пишет РИА Новости.

«Забота о жизни — непременная обязанность каждого человека», — отметил Кирилл, сравнив ковид-диссидентство с самоубийством, которое является непрощаемым грехом.

«Жизнь и здоровье — это дар Божий, и ответственность за этот дар несет сам человек. Поэтому всякое действие, которое может разрушить человеческую жизнь, подорвать здоровье, — если это действие является производным нашей доброй или, в данном случае, злой воли, — это, несомненно, грех», — донес свою мысль до верующих патриарх.

Санитарные ограничения не помешали ему провести в ночь с 6 на 7 января богослужение в Храме Христа Спасителя. При этом он отметил, что на этой службе людей было даже больше, чем в минувшую Пасху. Единственными препятствиями для попадания в храм были возраст более 65 лет и наличие хронических заболеваний. Накануне патриарх говорил, что неверие в коронавирус так же опасно, как неверие в Бога. Однако богослужения отменять не стал. В Петербурге в храмах также отмечали Рождество — в Казанском и Морском соборах побывал и фотокорреспондент «Фонтанки».

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Комментарии (18)

Yubilar
К семи смертным грехам добавился восьмой. Недостаточная забота о собственной жизни. Нет, не вечной жизни. Земной. Той, которую всегда называли "бренной". А тот, кто недостаточно часто моет руки, или не носит маску - будет предан Анафеме!
USSR_forever
доказательства существования представят?
lamer
Верующий, пошел в храм, приложился к святыне - это еще не вера, а ее атрибуты (опции). Ими руководствуются и те, кто живет во грехе. Многие не поняли мысль Патриарха.
И таки с праздником вас, православные!
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