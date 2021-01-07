Ночное праздничное богослужение в Морском Никольском соборе в ночь на 7 января посетили около двухсот военнослужащих и членов их семей. Рождество с ними встретил фотограф «Фонтанки».



Служба прошла с коронавирусными ограничениями — пришедшие в храм были в масках и по возможности старались соблюдать социальную дистанцию. Среди тех, кто отстоял службу в Морском Никольском соборе, были военные моряки, капитан первого ранга Андрей Салошин, в декабре 2020 года назначенный командиром Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, а также глава администрации Кронштадта Олег Довганюк. В прошлом году, по наблюдениям фотокорреспондента, ночное богослужение посетило как минимум вдвое больше верующих.