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Военнослужащие отстояли рождественскую службу в Кронштадтском Морском соборе

Ночное праздничное богослужение в Морском Никольском соборе в ночь на 7 января посетили около двухсот военнослужащих и членов их семей. Рождество с ними встретил фотограф «Фонтанки».

Служба прошла с коронавирусными ограничениями — пришедшие в храм были в масках и по возможности старались соблюдать социальную дистанцию. Среди тех, кто отстоял службу в Морском Никольском соборе, были военные моряки, капитан первого ранга Андрей Салошин, в декабре 2020 года назначенный командиром Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, а также глава администрации Кронштадта Олег Довганюк. В прошлом году, по наблюдениям фотокорреспондента, ночное богослужение посетило как минимум вдвое больше верующих.

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

Богослужение в честь праздника Рождества Христова также прошло в Казанском соборе. Его совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, прихожан было несколько сотен человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Swift_
.... на "выборы" строем, в "божий храм" .... тоже. Кстати, почему на шеях матросов не видать того, на чём крестик крепиться ?
Эрик Дрейван
Раньше был замполит и красный уголок теперь будет молельная комната с капелланом...Чудны твои дела Господь.
Brevnault
Пора уже бога в воинскую присягу вводить. И орлу нашему третью голову приделывать. Чтобы как в старину: ну, братцы, за бога, царя и отечество (до дна)! Лепота!
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