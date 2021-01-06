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В масках и с дезинфекцией. Петербуржцы пришли на рождественское богослужение в Казанский собор

В Казанском соборе Петербурга проходит богослужение в честь праздника Рождества Христова. Вместе с сотнями верующих горожан вечером 6 января его посетил фотокорреспондент «Фонтанки».

Желающим попасть в храм необходимо было пройти через рамки, установленные в дверях, но обошлось без очередей. Территория вокруг него – Казанская улица и набережная канала Грибоедова – была перекрыта и находилась под наблюдением полиции.

Входящих в собор верующих встречала световая проекция Казанской иконы Божией Матери, выведенная на купол. Как сообщалось ранее, рождественские богослужения проводит Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

По приблизительным оценкам, храм посетили несколько сотен петербуржцев. Большинство из них были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию. Всем пришедшим раздавали сухари.

Священнослужители тоже заранее запаслись СИЗами. В их обязанности в условиях новой реальности также входит регулярная протирка икон дезинфицирующими средствами, так как к ним постоянно выстраиваются посетители.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Zloi_prohozhiy
О, и тут этот день?нерат отметился. Ничего не празднует, только успевает рассылать))
264948321
Здравствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

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Заранее большое человеческое спасибо.....
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