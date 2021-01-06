В Казанском соборе Петербурга проходит богослужение в честь праздника Рождества Христова. Вместе с сотнями верующих горожан вечером 6 января его посетил фотокорреспондент «Фонтанки».



Желающим попасть в храм необходимо было пройти через рамки, установленные в дверях, но обошлось без очередей. Территория вокруг него – Казанская улица и набережная канала Грибоедова – была перекрыта и находилась под наблюдением полиции.



Входящих в собор верующих встречала световая проекция Казанской иконы Божией Матери, выведенная на купол. Как сообщалось ранее, рождественские богослужения проводит Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.