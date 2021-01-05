FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17
Печать

Митрополит Варсонофий проведёт рождественские богослужения в храмах Петербурга. Прихожан ждут в масках

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит богослужения в честь праздника Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте митрополии.

6 января Варсонофий совершит царские часы, изобразительны, вечерню и божественную литургию в Казанском соборе. Начало в 7.30. На сайте собора указано, что прихожане должны прийти в маске и соблюдать социальную дистанцию.

В праздник Рождества Христова, 7 января, правящий архиерей возглавит утреню и божественную литургию в Казанском соборе. Начало в 23:00.

В этот же день владыка совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Начало в 16:45.

Из-за коронавируса на главную рождественскую службу страны в храме Христа Спасителя в Москве прихожан будут пускать по приглашениям.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Виктория Александрова
Ребят, к кому тема не относится - прошу не глумиться. Если глумитесь над верой (не случайно ведь Вера и светская жизнь разделены) - извольте получить, что заслуживаете. Только не жалуйтесь потом. Другими словами - без покаяния и прихода к Вере в Бога, без молитв - ничего нас не ждёт хорошего, увы.
Павел Михайлов
Будут сотнями лизать одну на всех ложку с когором. И это во время эпидемии. Куда смотрит СЭС и РосПотребПозор ? В кабаках, где облавы устраивали и маски шоу, каждый пил хоть из своего стакана.
Владислав М
Мероприятия больше 50 человек запрещены. Надеюсь, кто рядом живут, сходят, проконтролируют и привлекут нарушителей к ответственности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний