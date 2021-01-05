Митрополит Варсонофий проведёт рождественские богослужения в храмах Петербурга. Прихожан ждут в масках

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит богослужения в честь праздника Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте митрополии.



6 января Варсонофий совершит царские часы, изобразительны, вечерню и божественную литургию в Казанском соборе. Начало в 7.30. На сайте собора указано, что прихожане должны прийти в маске и соблюдать социальную дистанцию.

В праздник Рождества Христова, 7 января, правящий архиерей возглавит утреню и божественную литургию в Казанском соборе. Начало в 23:00.