Рождество в онлайне. На праздничную службу с патриархом в храме Христа Спасителя пустят только по приглашениям

На главную рождественскую службу страны в храме Христа Спасителя в Москве прихожан будут пускать по приглашениям. Об этом 5 января сообщается на сайте патриархии.

«В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», — заявили в РПЦ.



Причиной такого решения назвали «неблагополучную эпидемиологическую ситуацию».

Посмотреть на патриаршее богослужение в Рождественскую ночь можно будет онлайн — транслировать его будут Первый, «Россия 1», сайт телеканала «Спас», а также «Патриархия.ru».