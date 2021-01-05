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Рождество в онлайне. На праздничную службу с патриархом в храме Христа Спасителя пустят только по приглашениям

На главную рождественскую службу страны в храме Христа Спасителя в Москве прихожан будут пускать по приглашениям. Об этом 5 января сообщается на сайте патриархии.

«В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», — заявили в РПЦ.

Причиной такого решения назвали «неблагополучную эпидемиологическую ситуацию».

Посмотреть на патриаршее богослужение в Рождественскую ночь можно будет онлайн — транслировать его будут Первый, «Россия 1», сайт телеканала «Спас», а также «Патриархия.ru».

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Комментарии (7)

Чёрт Опасный
Таки и огонь будет в этом году сходить тоже по приглашениям?)
Павел Михайлов
Вот сразу и понятно станет, кто лоббист РПЦ среди чиновников.
Piter Russo
Ничего страшного не случиться, если верующий службу посмотрит по телевизору и помолится не в храме, а дома.
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