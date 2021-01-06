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Патриарх Кирилл: Неверие в коронавирус так же опасно, как неверие в Бога. Но рождественским службам пандемия не помешает

Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога. Об этом он заявил 6 января после литургии в храме Христа Спасителя в Москве, пишет ТАСС.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <...> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — сказал предстоятель РПЦ.

Он призвал всех верующих «вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина». При этом храмы закрывать руководство РПЦ не собирается — только просит ходить на службы в масках. Литургия, которую провел патриарх, прошла с участием всего высшего духовенства РПЦ в Москве. В ночь с 6 на 7 января пройдет и рождественское богослужение — на него будут пускать только по приглашениям, но даже людей старше 65 лет. В Петербурге рождественские богослужения проведет митрополит Варсонофий, о специальных приглашениях не сообщалось, прихожан только просят приходить в масках.

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Комментарии (22)

Sonata
Господи, прибери этого попа, если не дал ему разума.
Павел Михайлов
Если перевести его речь с церковного на русский, то фраза звучит так: " Да пусть вы все сдохнете потом от вируса , но план по продаже свечек я сорвать не дам"
264942431
А можно за то, что он вводит в заблуждение граждан посадить?
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