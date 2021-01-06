Патриарх Кирилл: Неверие в коронавирус так же опасно, как неверие в Бога. Но рождественским службам пандемия не помешает

Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога. Об этом он заявил 6 января после литургии в храме Христа Спасителя в Москве, пишет ТАСС.



«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <...> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — сказал предстоятель РПЦ.

