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Вечер 7 января украсят фейерверки фестиваля огня «Рождественская звезда». Как и где его смотреть

Рождественским вечером 7 января зимнюю темень в Петербурге пронзят лазерные лучи и пламя. Фестиваль огня, включающий конкурс пиротехников из разных городов и стран, начнется в 20.00 в пяти разных точках города — но чтобы увидеть его, придется включить телевизор или открыть трансляцию в Интернете.

«Фонтанка» заглядывала на репетицию и съемки события, увидев на одной из площадок танец светящихся роботов, на другой — балерин, которым нипочем снегопад и мороз, на третьей — танец с огнями. И рассказывала, почему фестиваль решили провести именно сейчас — когда мировые мегаполисы стараются напоминать о себе будущим туристам.

Фото: предоставлено организаторами

Посмотреть фестиваль огня «Рождественская звезда» можно будет на телеканале «78» и сайте visit-petersburg.ru. Организатор — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Подробности — в группе проекта. 6+.

Фото: предоставлено организаторами

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Комментарии (19)

264959861
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
1691
Анекдот вспомнил- бла- бла- бла...я пять раз кончил!
- ух ты! А баба?
- а она не пришла...
1691
Пандемия пандемией, а распил бюджета по расписанию , а будут зрители, не будут- дело десятое
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