Вечер 7 января украсят фейерверки фестиваля огня «Рождественская звезда». Как и где его смотреть

Рождественским вечером 7 января зимнюю темень в Петербурге пронзят лазерные лучи и пламя. Фестиваль огня, включающий конкурс пиротехников из разных городов и стран, начнется в 20.00 в пяти разных точках города — но чтобы увидеть его, придется включить телевизор или открыть трансляцию в Интернете.



«Фонтанка» заглядывала на репетицию и съемки события, увидев на одной из площадок танец светящихся роботов, на другой — балерин, которым нипочем снегопад и мороз, на третьей — танец с огнями. И рассказывала, почему фестиваль решили провести именно сейчас — когда мировые мегаполисы стараются напоминать о себе будущим туристам.