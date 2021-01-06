Фестиваль огня «Рождественская звезда» покажет, как Петербург умеет зажигать

«Фонтанка» рассказывала, как столицы мира праздновали Новый год — вживую. Тогда читатели огорчались, что на этой карте ярких праздников нет Петербурга — пусть даже и онлайн. Теперь будет: Фестиваль огня «Рождественская звезда» покажет миру, как красив наш город и как здорово здесь гулять. Даже если мы с вами знаем, как рано у нас сейчас темнеет и как промозгло на улице.
Поэтому вечером 7 января смотрим на наш прекрасный Петербург глазами туристов: двухчасовое огненно-световое шоу с уникальным соревнованием пиротехников, за лучшее выступление которых проголосует жюри в прямом эфире, начнется в 20:00. Вы сможете оценить концертные номера десятков творческих команд, за ходом подготовки которых уже немножко «подглядела» «Фонтанка».
Площадок, на которых пройдет шоу, — пять, это «открыточные» места города, которые смогут раскрыть его красоту с разных сторон — классика, барокко, современная архитектура для ценителей быстрой жизни мегаполисов.
Кстати, о барокко: зрителям расскажут и о том, какими были традиции праздников в нашем городе — начиная с Петра I. Собственно, почему и датой для фестиваля стал не Новый год, а Рождество. К слову, сохранились свидетельства очевидцев, из которых следует, что император лично изобретал «зеленые и голубые огни» и сам придумывал огненные картины, смысл которых с гордостью рассказывал своим гостям.
Помимо команд пиротехников (из Белоруссии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Сыктывкара), в фестивале примут участие мастера огня, создатели световых и лазерных шоу, художники, компьютерные дизайнеры, 3D-графики и аниматоры. В онлайн-жюри войдут мастера из Болгарии, Германии, Испании, Китая, Мальты и Словакии — и, конечно, зрители.
Посмотреть Фестиваль огня «Рождественская звезда» можно будет на телеканале «78» и сайте visit-petersburg.ru. Организатор — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Подробности — в группе проекта. 6+.