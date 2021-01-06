Фестиваль огня «Рождественская звезда» покажет, как Петербург умеет зажигать

«Фонтанка» рассказывала, как столицы мира праздновали Новый год — вживую. Тогда читатели огорчались, что на этой карте ярких праздников нет Петербурга — пусть даже и онлайн. Теперь будет: Фестиваль огня «Рождественская звезда» покажет миру, как красив наш город и как здорово здесь гулять. Даже если мы с вами знаем, как рано у нас сейчас темнеет и как промозгло на улице.

Поэтому вечером 7 января смотрим на наш прекрасный Петербург глазами туристов: двухчасовое огненно-световое шоу с уникальным соревнованием пиротехников, за лучшее выступление которых проголосует жюри в прямом эфире, начнется в 20:00. Вы сможете оценить концертные номера десятков творческих команд, за ходом подготовки которых уже немножко «подглядела» «Фонтанка».