Русская православная церковь становится очагом цифрового сопротивления. Патриарх Кирилл: «Все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском выступлении резко раскритиковал разворачивающиеся в стране и по всему миру системы электронного слежения за гражданами.

«Цифровые технологии способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль за человеком… Максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами», — заявил он 7 января в эфире телеканала «Россия 1».

Патриарх уточнил, что позиция церкви в этом вопросе основывается на трактовке слов из Апокалипсиса Иоанна Богослова о том, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком. «Там не используются эти слова, но из содержания совершенно ясно, что речь идет о способности тотально контролировать человеческое поведение», — добавил патриарх.



Одновременно он осудил и практику перехода на дистанционное образование, связанную с коронавирусными ограничениями. «Ребенок формируется в семье, студент формируется в коллективе, в общении с профессорами, преподавателями, своими товарищами, друзьями. Поэтому помещение человека в искусственную изоляцию может, несомненно, негативно отразиться на его формировании», — цитируют главу РПЦ информагентства.

Кроме того, в своем обращении патриарх призвал верующих «сделать правильные выводы из испытаний, связанных с эпидемией». «Остается только надеяться, что мы с вами этот урок осознали и сделаем из всего того, что с нами произошло и происходит, те выводы, которые помогут нам устроить и внешнюю жизнь, и стяжать внутреннее благополучие», — заявил он.

Под правильными выводами духовный пастырь имел в виду «оставаться верными заповедям, слову Божьему — в этом проявится человеческая мудрость и счастье». Вместе с тем он призвал паству «выполнять все предписания, которые исходят от медицинских и санитарных властей», чтобы «злое поветрие» поскорее прошло.

