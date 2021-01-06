Комитет по контролю за имуществом в ночь на 6 января провел в Петербурге еще один рейд по контролю за соблюдением ограничения работы общепита после 23:00. Выявлены два заведения-нарушителя, на 66 посетителей составили протоколы.



Судя по фотографиям, которые «Фонтанке» предоставили в ККИ, в списке заведений-нарушителей оказался бар Commode. Информацию подтвердили в ведомстве. «Оба заведения опечатаны после проверки, изъят алкоголь», — сообщили в ККИ.