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Смольный в ходе ночного рейда опечатал два бара-нарушителя. Под облаву снова попал Commode

Комитет по контролю за имуществом в ночь на 6 января провел в Петербурге еще один рейд по контролю за соблюдением ограничения работы общепита после 23:00. Выявлены два заведения-нарушителя, на 66 посетителей составили протоколы.

Судя по фотографиям, которые «Фонтанке» предоставили в ККИ, в списке заведений-нарушителей оказался бар Commode. Информацию подтвердили в ведомстве. «Оба заведения опечатаны после проверки, изъят алкоголь», — сообщили в ККИ.

Фото: предоставлено комитетом по контролю за имуществом
Фото: предоставлено комитетом по контролю за имуществом
Фото: предоставлено комитетом по контролю за имуществом
Фото: предоставлено комитетом по контролю за имуществом
Фото: предоставлено комитетом по контролю за имуществом
Фото: предоставлено комитетом по контролю за имуществом

Commode (партнером заведения является лидер «барного сопротивления» Александр Коновалов) опечатывают не в первый раз — в декабре после ухода чиновников бар возобновил работу, хотя еще в октябре его закрыл суд. В итоге заведение вместе с еще двумя барами попытались взять штурмом: Смольный задействовал сотрудников полиции, Росгвардии и Следственного комитета, бармены заявили о необоснованном насилии.

С начала нового года комитет выписал еще 16 протоколов в отношении ресторанов и баров, которые пренебрегли коронавирусными ограничениями в праздники. Смольный проводил ресторанный рейд — 3 января проверили десять заведений. В грузинском «Чито Гврито» на Некрасова обнаружили два десятка посетителей, ресторан закрыли, двери опечатали.

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Комментарии (10)

rastaman
Очень похоже на ползучий рейдерский захват.
Павел Михайлов
А сегодня ночью облавы будут? Знаю минимум 50 адресов, где будет толпа более 50 человек( в основном люди старше 65) Нарушение всех норм СЭС, в видя облизывания одной ложки на всех, торговля без кассы и лицензий. Да ещё лоббисты -чиновники засветятся.
Vadim A
Городское правительство Петербурга бессильно против одного бара? Сюрреализм.
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