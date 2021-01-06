Комитет по контролю за имуществом в ночь на 6 января провел в Петербурге еще один рейд по контролю за соблюдением ограничения работы общепита после 23:00. Выявлены два заведения-нарушителя, на 66 посетителей составили протоколы.
Судя по фотографиям, которые «Фонтанке» предоставили в ККИ, в списке заведений-нарушителей оказался бар Commode. Информацию подтвердили в ведомстве. «Оба заведения опечатаны после проверки, изъят алкоголь», — сообщили в ККИ.
Commode (партнером заведения является лидер «барного сопротивления» Александр Коновалов) опечатывают не в первый раз — в декабре после ухода чиновников бар возобновил работу, хотя еще в октябре его закрыл суд. В итоге заведение вместе с еще двумя барами попытались взять штурмом: Смольный задействовал сотрудников полиции, Росгвардии и Следственного комитета, бармены заявили о необоснованном насилии.
С начала нового года комитет выписал еще 16 протоколов в отношении ресторанов и баров, которые пренебрегли коронавирусными ограничениями в праздники. Смольный проводил ресторанный рейд — 3 января проверили десять заведений. В грузинском «Чито Гврито» на Некрасова обнаружили два десятка посетителей, ресторан закрыли, двери опечатали.