Фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся по центральным улицам Петербурга в день, когда возобновили работу заведения общепита. Ажиотажа открытые рестораны и кафе не вызвали.
Учреждения общественного питания с 4 января снова работают в Петербурге. Послабления под конец года были вписаны в 121-е «коронавирусное» постановление правительства. До 31 января рестораны, бары и кафе могут работать с 6:00 до 23:00. Запрет сохраняется на работу в ночное время. Как напоминается, обязательное условие для всех работающих учреждений — соблюдение стандартов безопасной деятельности, наличие QR-кода.
Накануне ситуационный центр Смольного провел ресторанный рейд. 3 января проверили десять заведений. В грузинском «Чито Гврито» на Некрасова обнаружили два десятка посетителей, ресторан закрыли, двери опечатали.
«Важно отметить, что результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о высокой предпринимательской ответственности», — подчеркивает в своем сообщении пресс-служба профильного вице-губернатора Евгения Елина.