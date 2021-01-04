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Петербургу вернули рестораны, но горожане в них не спешат

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся по центральным улицам Петербурга в день, когда возобновили работу заведения общепита. Ажиотажа открытые рестораны и кафе не вызвали.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Учреждения общественного питания с 4 января снова работают в Петербурге. Послабления под конец года были вписаны в 121-е «коронавирусное» постановление правительства. До 31 января рестораны, бары и кафе могут работать с 6:00 до 23:00. Запрет сохраняется на работу в ночное время. Как напоминается, обязательное условие для всех работающих учреждений — соблюдение стандартов безопасной деятельности, наличие QR-кода.

Накануне ситуационный центр Смольного провел ресторанный рейд. 3 января проверили десять заведений. В грузинском «Чито Гврито» на Некрасова обнаружили два десятка посетителей, ресторан закрыли, двери опечатали.

«Важно отметить, что результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о высокой предпринимательской ответственности», — подчеркивает в своем сообщении пресс-служба профильного вице-губернатора Евгения Елина.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Ифка
на фото вроде прилично народу.
AceMentura
Интересный вывод автора статьи вынесенный в заголовок и сделанный на основе посещения ул Рубинштейна
SERGEY111
Ресторан нужен когда он нужен а не когда он есть .
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