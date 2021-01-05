В Смольном рассказали о нарушителях новогоднего локдауна. Тусовщики на Конюшенной отделались беседой, общепиту выписали 16 протоколов

«В первые дни нового года Ситуационным центром зафиксированы нарушения ограничительных мер на предприятиях общественного питания, деятельность которых была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Наибольшее количество нарушений выявлено в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Составлено 16 протоколов осмотров», — отчитались в Смольном.

Больше всего случаев пренебрежения коронавирусными ограничениями в праздничный период обнаружили в центре Петербурга. Ресторанам и барам выписали 16 протоколов, а молодым людям, устроившим массовую тусовку на Конюшенной площади, пришлось пообщаться с полицией. Об этом 5 января доложили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

С теми, кто веселился вечером 3 января при большом скоплении народа на Конюшенной площади, при участии сотрудников полиции были проведены профилактические беседы. «Задержания в ходе мероприятия не проводились», — отметили власти.

В целом ситуацию с соблюдением ограничительных мер в Смольном оценивают как «стабильную».

Ежедневно улицы города патрулируют более 20 мобильных бригад, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях. Патрулирование проводят специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, всех районных администраций города, сотрудники МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Ситуационный центр Смольного провел ресторанный рейд. 3 января проверили десять заведений. В грузинском «Чито Гврито» на Некрасова обнаружили два десятка посетителей, ресторан закрыли, двери опечатали.