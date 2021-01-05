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В Смольном рассказали о нарушителях новогоднего локдауна. Тусовщики на Конюшенной отделались беседой, общепиту выписали 16 протоколов

Больше всего случаев пренебрежения коронавирусными ограничениями в праздничный период обнаружили в центре Петербурга. Ресторанам и барам выписали 16 протоколов, а молодым людям, устроившим массовую тусовку на Конюшенной площади, пришлось пообщаться с полицией. Об этом 5 января доложили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

«В первые дни нового года Ситуационным центром зафиксированы нарушения ограничительных мер на предприятиях общественного питания, деятельность которых была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Наибольшее количество нарушений выявлено в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Составлено 16 протоколов осмотров», — отчитались в Смольном.

С теми, кто веселился вечером 3 января при большом скоплении народа на Конюшенной площади, при участии сотрудников полиции были проведены профилактические беседы. «Задержания в ходе мероприятия не проводились», — отметили власти.

В целом ситуацию с соблюдением ограничительных мер в Смольном оценивают как «стабильную».

Ежедневно улицы города патрулируют более 20 мобильных бригад, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях. Патрулирование проводят специалисты комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, всех районных администраций города, сотрудники МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Ситуационный центр Смольного провел ресторанный рейд. 3 января проверили десять заведений. В грузинском «Чито Гврито» на Некрасова обнаружили два десятка посетителей, ресторан закрыли, двери опечатали.

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Комментарии (4)

anduin77
На курорте Туттари-парк ковидные ограничения не соблюдаются от слова СОВСЕМ. В кафе толпы народа впритирку, очери на каток и ватрушку. Все битком. Роспотребнадзор, обратите внимание!
AceMentura
Это вы ещё на Манежной площади не были и в Никольских...
Попытка "приструнить" самоорганизовавшихся граждан-празднующих на Конюшенной площади ни к чему не привела, это же не с ресторанами бороться. Что были открыты рестораны 3700 чел заболеваемость в день, что закрыты = те же 3700 чел. Очевидно, что не в ресторанах дело, но безболезненно "для себя" запретить можно только их. Вот вам и меры.
alexpv
Ребята, у Вас там в глазах бревна или как?
Меня сегодня пригласили друзья посмотреть , что такое общественное пространство Севкабель-Порт на Кожевенной линии. После ваших историй про борьбу Роспотребназдора с 10-ю человеками в баре я попал в мир годичной давности.
Толпы народа, открытые кафе и ларьки, в которых толпится народ и стоит в очередях за едой, работают выставки, на катке не протиснешься.
Редкий посетитель в полуспущенной маске, в основном без них. Полно детей.
А на самом входе самая главная фишка, специальные щиты-обои, на которых каждый желающий рисует пальцем свой собственный рисунок. Прямо автомат по распространению ковида от человека к человеку.
Я не адепт масок, но совесть то поимейте, что докопались до ресторанов и каких-то сборищ по 20-30 человек, у вас сотни и тысячи распространяют заразу как хотят на законных основаниях
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