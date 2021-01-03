Петербургская молодёжь решила не отказывать себе в развлечениях на новогодних праздниках из-за закрытия баров, кафе и ресторанов и устроила вечеринку под открытым небом прямо в центре города. Видеозапись с места события оказалась в распоряжении «Фонтанки» вечером 3 января.
Как рассказал изданию автор ролика, свидетелем скопления веселящихся молодых людей он стал на Конюшенной площади. По его приблизительным оценкам, пообщаться и потанцевать собрались около сотни человек.
Судя по кадрам, новогодняя вечеринка проходила в облаке дыма и под громкую музыку, которая доносилась из припаркованных машин.
читатель «Фонтанки» Владимир
Ранее днём 3 января вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что после праздников власти ждут три новые «волны» заболеваемости коронавирусом: после Нового года, Рождества и возвращения горожан из отпусков. В связи с этим он ещё раз призвал петербуржцев соблюдать ограничения, посоветовав им «включать голову». «Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — резюмировал Елин.