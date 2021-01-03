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Петербургская молодёжь выключила голову. Вечеринка на Конюшенной площади расстроит вице-губернатора Елина

Петербургская молодёжь решила не отказывать себе в развлечениях на новогодних праздниках из-за закрытия баров, кафе и ресторанов и устроила вечеринку под открытым небом прямо в центре города. Видеозапись с места события оказалась в распоряжении «Фонтанки» вечером 3 января.

Как рассказал изданию автор ролика, свидетелем скопления веселящихся молодых людей он стал на Конюшенной площади. По его приблизительным оценкам, пообщаться и потанцевать собрались около сотни человек.

Судя по кадрам, новогодняя вечеринка проходила в облаке дыма и под громкую музыку, которая доносилась из припаркованных машин.

читатель «Фонтанки» Владимир

Ранее днём 3 января вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что после праздников власти ждут три новые «волны» заболеваемости коронавирусом: после Нового года, Рождества и возвращения горожан из отпусков. В связи с этим он ещё раз призвал петербуржцев соблюдать ограничения, посоветовав им «включать голову». «Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — резюмировал Елин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

mi_maleta
Так церкви-то закроют на Рождество? Или вторая волна не так уж и страшна, когда на кону стоят сборы ?
sektor7
Чего за трек?
alexA
Который раз убеждаешься, что "голову включить" надо тем, кто это говорит. Возможно, там, конечно, включать нечего, но это другой разговор. Мало было Алых парусов, когда вместо организованно и контролируемого собрания мы получили полные крыши молодых безбашенных, описанные парадные, потребляющих алкоголь в антисанитарных условиях и пр. Было понятно, что закрытие баров и ресторанов, где собрания людей можно было проконтролировать и сделать все "по уму" приведёт к такого сорта результатам. Ну почему городу так не везёт с руководством? Бездарь на бездаре.
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