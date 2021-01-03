Петербургская молодёжь решила не отказывать себе в развлечениях на новогодних праздниках из-за закрытия баров, кафе и ресторанов и устроила вечеринку под открытым небом прямо в центре города. Видеозапись с места события оказалась в распоряжении «Фонтанки» вечером 3 января.



Как рассказал изданию автор ролика, свидетелем скопления веселящихся молодых людей он стал на Конюшенной площади. По его приблизительным оценкам, пообщаться и потанцевать собрались около сотни человек.

Судя по кадрам, новогодняя вечеринка проходила в облаке дыма и под громкую музыку, которая доносилась из припаркованных машин.