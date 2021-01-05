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Смольный перечислил адреса для коньков и лыж. В списке десятки вариантов

Комитет по физической культуре и спорту опубликовал перечень мест для занятий зимними видами спорта, которые эксплуатируются или планируются к эксплуатации в этом сезоне.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке. В нем хоккейные площадки, катки и лыжные трассы. Больше всего, как обычно, на севере города, включая Курортный район, а также в Пушкинском районе.

Ранее «Фонтанка» составила куда менее многочисленный перечень главных площадок города, где можно покататься на коньках, а также рассказала, куда отправиться горнолыжникам и сноубордистам.

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