А ты сноубордист или лыжник? 11 мест под Петербургом, где можно это выяснить

Все, кто может назвать себя горнолыжным курортом, уже открыли сезон или сделают это сегодня. На областных склонах петербуржцев ждут многократно обработанные от коронавируса прокатные лыжи или доска, очередь в раздевалку и свежий воздух. Пока не растаял снег и правительству региона не показалось, что сноубордисты с лыжниками распространяют заразу, — все на склон.

Дальше всего (около ста километров от центра Петербурга) ехать в Коробицыно, но есть зачем — если уж и искать вокруг болота горы, то что-то максимально на них похожее найдется там. Перепад высот аж до 120 метров, протяженность трасс в некоторых случаях чуть больше километра. На одном «пятачке» собрались сразу три курорта, два из которых с видом на радиоастрономическую лабораторию.



«Снежный»

В максимально снежную погоду тут могут открыть до восьми трасс, пока работают только три. Представители курорта просят на них не обижаться — без маски на лице лыжи в прокат не дадут, скипас не оформят. Все оборудование, помещения и инвентарь, уверяют здесь, обрабатывают по несколько раз в день. Подъемники тоже обрабатывают, хотя большинство гостей катаются в перчатках и бугель не облизывают. По словам сотрудников, сейчас особых очередей на курорте нет, но и пустующим назвать его нельзя.

Стоимость скипаса: 200 рублей за подъем или 1500 за весь день на буднях и 2000 в выходные.

Прокат: комплект из сноуборда и ботинок 700 рублей за час или 1400 день. Лыжи аналогично.

«Золотая долина»

Это склон того же холма, на котором расположился «Снежный». В лучшие погодные условия тут бывает до 12 трасс, а если совсем хорошо, то даже строят Хафпайп. Пока открыты три склона и 4 подъемника, к новому году надеются подготовить остальные трассы. Тут тоже все обрабатывают, всех сразу в помещения проката и кассы не пускают, везде стоят санитайзеры и рециркуляторы. К сезону на «Золотой долине» успели построить новую гостиницу и перенести бесплатный подъемник для начинающих максимально близко к прокату. Курорт открыт с 11 декабря, так поздно он за свою тридцатилетнюю историю сезон не начинал. Сотрудники говорят, что их гости «соскучились по снегу».



Стоимость скипаса: 1 подъем 200 рублей, шесть часов — 1400 на буднях, 1700 в выходные.

Стоимость проката: стандартный горнолыжный и сноубордический комплекты обойдутся в 700 рублей за час и 1400 на день.

«Красное озеро»

Курорт в последние годы активно обновляется, в хорошую погоду открывается до 18 трасс, строят трамплины и прочие лыжно-сноубордические радости. В этом году, кажется, они открылись раньше всех, 4 декабря, пока работают три трассы. На КО, а этим кроме них может похвастаться только «Игора» и «Охта-парк», есть кресельный подъемник. Коронавирус внес все те же коррективы — большую часть сидячих мест из кафе и проката пришлось убрать, все по несколько раз обеззараживают. Сотрудники «Красного озера» рассказали, что Роспотребнадзор запретил выдавать в прокат шлемы, так что советуют приезжать со своим.

Стоимость скипаса: 200 рублей подъем, 1400 за шесть часов на буднях и 1700 на выходных.

Стоимость проката: 700/800 рублей будни/выходные, 900/1000 два часа и плюс 100 рублей за каждый следующий. Цена за лыжный и сноубордический комплекты одинаковая.



«Игора»

«Игора» — это десять трасс, кресельный подъемник и час езды до курорта из центра Петербурга. Пожалуй, это самый понтовый курорт, на открытие которого 14 лет назад приезжал Путин. В общем, на выходные и праздники там можно постоять в очередях. Открыли сезон 17 декабря, пока кататься можно на двух трассах. Перепад высот чуть больше 80 метров.

Стоимость скипаса: один проход 200 рублей. Час на буднях 850 рублей, в выходные 1100 (есть скидки пенсионерам и если покупать онлайн). Четыре часа: 1700/2450 будни/выходные.

Стоимость проката: стандартный набор лыж с ботинками или доски с ботинками — 600 рублей час, 1600 день на буднях, 800 и 2000 в выходные.

«Охта-парк»

Расположен в 30 км от центра Петербурга, около деревни Мистолово. Сейчас открыты три трассы, всего там десять. Перепад высот около 50 метров, самая длинная трасса — 390 метров. Даже просто чтобы проехать на территорию, придется заплатить. Здесь не только для любителей трасс есть развлечения.

Стоимость скипаса: один подъем 200 рублей, 250 в выходные и праздники. Три часа — 1050/1300 будни/выходные.



Стоимость проката: час 800 рублей за комплект с лыжами или доской на буднях и 1100 в выходные. Три часа — 1150/1450. Каждые следующие 15 минут проката стоят 50 рублей.

«Пухтолова гора»

Между прочим, единственный курорт, который находится на территории Петербурга, в Курортном районе. Он пока работает только по выходным, открыта одна трасса из четырех. Шлемы тут выдают, но просят надевать только на свою шапку. В остальном все коронавирусные правила как у всех — дезинфекция, маски, дистанция. Особого ажиотажа на курорте нет, впрочем, как и всегда.

Стоимость скипаса: один подъем 65 рублей на буднях и 85 в выходные. Абонемент на день, который включает 20 подъемов, обойдется в тысячу рублей на буднях и 1400 в выходные.

Стоимость проката: 600 рублей час, 900 за три и по 50 за каждый следующий на буднях. 750 и 1050 — цена за комплект на выходные.

«Северный склон»

Вокруг Токсово немало горок и раньше было несколько курортов. Остался только «Северный склон», остальное, вместе с трамплинами, это спортивные школы (куда, кстати, тоже можно приехать, но об этом ниже). Там всего пять трасс, чтобы все они работали — редкость. Зато так называемый «Балетный» склон отлично подходит новичкам, когда на ногах уже держишься, но если высоко и быстро — пока еще страшно. Широкий, плавный спуск, а забраться наверх можно и пешком, в качестве разминки. Бугель тут, конечно, тоже есть. Не новый. Если удастся его освоить, то все остальные — вообще не проблема.



Стоимость скипаса: один подъем 100 рублей на буднях и 150 в выходные, 20 — 900/1200.

Стоимость проката: комплект лыжника или сноубордиста обойдется в 500 рублей за первый час, +200 за второй и +100 за третий и каждый последующий.

Учебно-тренировочный центр «Кавголово»

Неподалеку от «Северного склона» уже несколько лет учат будущих биатлонистов. В самом центре вежливо попросили с горнолыжными курортами их не сравнивать, но в целом гостей, не спортсменов из Лесгафта, здесь ждут. К услугам — гостиница, спа, лыжные трассы, биатлонный тир. Узнавать о свободных местах надо день в день.

Стоимость: за вход на лыжероллерную трассу — 250 рублей, на лыжную — 300 с человека. Час пользования установкой в тире — тоже триста.

Спортивный комплекс «Юкки»

Это тоже для профи, здесь тренируются лыжники и сноубордисты Ленобласти. Но с десяти утра и до двух часов дня и по предварительному звонку пустят всех желающих. Пока работают только 2 учебных детских склона, актуального прайса нет.

«Туутари-парк»

