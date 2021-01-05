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«Это смешно и грустно. Хотя самое страшное для власти — быть смешной». Экс-сенатор Добрынин про законы конца 2020 года

Пакет законов, спешно внесённых в Думу в конце года и подписанных Путиным перед Новым годом, анализирует адвокат Константин Добрынин.

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Фото: kremlin.ru

И так-то непростое наследие 2020 года, с которым нам еще жить, в последние его дни утяжелил увесистый пакет законов: они увеличили ответственность за отказ соглашаться со статусом «иноагент», ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете, позволили властям блокировать YouTube «за цензуру», ввели новые наказания за проведение уличных акций. Ряд экспертов прямо назвали эту новогоднюю подборку репрессивной. Адвокат, старший партнер Pen & Paper Константин Добрынин в разговоре с «Фонтанкой» попытался понять юридический и политический смысл произошедшего. Юрист знает, о чём говорит. Он сам был членом Совета Федерации в 2012–2015 годах и запомнился как «единственный либеральный сенатор» за всю историю Совфеда, который ушел из парламента заранее и добровольно.

Фото: Из личного архива Константина Добрынина


«Расследовать вам, коллеги, станет кратно трудней и опаснее». Законы об Интернете


— Константин, в конце 2020 года Госдума приняла ряд законопроектов, которые наблюдатели называют очередным «репрессивным» пакетом. Среди авторов депутаты «Единой России» Дмитрий Вяткин, Василий Пискарёв, Сергей Боярский, Александр Хинштейн и другие. Больше всего там про информацию. Соцсети обязывают самостоятельно выявлять и удалять запрещённую информацию, в том числе ту, где есть явное «неуважение к властям». Санкций пока нет, говорит Боярский «Фонтанке». Однако поправки, где интернет-площадки ждут многомиллионные штрафы за отказ удаления запрещенки по указке РКН, приняты. Ждём «репрессий»?

— Печально, что подающий надежды на здравый смысл в нижней палате парламента законодатель Сергей Боярский двинулся в свое и наше будущее с подобными законодательными инициативами. Среда, безусловно, формирует, однако я бы рекомендовал Сергею, с которым мы, кстати, учились в одной школе и у которого преподавала моя мама, быть чуточку менее реакционным и заняться чем-то намного более полезным для людей с точки зрения законотворчества и для души — например, помочь застрявшему законопроекту о распределённой опеке, которому мы с сенатором Вадимом Тюльпановым отдали много сил. Вся эта суета про соцсети и неуважение к власти, мне кажется, не для него.

Дело не в ожидании репрессий, хотя сегодня я бы поостерегся уже так явно насмехаться над самой подобной гипотетической возможностью. Инакомыслие уже наказывается и жестоко, чиновники, даже мелкие, ощущают себя по меньшей мере принцами или феодалами, адвокатов физически выволакивают из зала суда и незаконно возбуждают уголовные дела, в качестве процессуального ответа на их работу по защите прав людей. Государство пытается влезать в любые правоотношения и старается все зарегулировать — в общем, становится весьма мрачно. И это я не преувеличиваю, а сухо докладываю вам с позиции адвоката, который не так давно — хотя сейчас кажется, будто в другой жизни — был законодателем.

— Тот же Боярский с Хинштейном и другими законодателями придумали замедлять вплоть до блокировки YouTube и любые другие ресурсы за «цензуру». Объясняется это защитой прав граждан на доступ к информации. Решать будет генпрокуратура. Михаил Федотов говорит, что документ безграмотный, Боярский заявляет о «первом инструменте защиты нашего цифрового суверенитета, о котором нас очень просили коллеги». Борьба с цензурой вводит цензуру?

— Да, это абсолютный оксюморон, который также отражает наши окаянные дни. Причём законодатели, инициировавшие это, даже не видят противоречия, и это смешно и грустно. Хотя самое страшное для власти — быть смешной. Власть в понимании власти может быть кровавой, жестокой — смешной никогда! Также немного странно, когда законодатель говорит о своей инициативе, что, мол, коллеги попросили. Мне казалось, что депутат должен ориентироваться на запросы избирателей и своего региона. Хотя, наверное, избирателей тоже в какой-то степени можно считать коллегами. Хочется пошутить, что сегодня мы все коллеги по несчастью.

— Одновременно введены крупные штрафы за сопротивление «суверенному Интернету». Телеком-эксперты видят здесь создание предпосылок для передела рынка интернет-услуг и коррупцию. На ваш взгляд, что здесь на самом деле лежит в основе энтузиазма депутатов?

— В основе энтузиазма депутатов, скорее всего, лежит спущенный с небесной канцелярии Старой площади (там в том числе находится администрация президента РФ. — Прим. ред.) законопроект или его концепция, а они в меру своего понимания момента делают, как умеют. То, что, как следствие всего этого, может измениться состав игроков на рынке, безусловно; однако это будет скорее следствием, а не причиной или поводом. А то, что желающих таскать каштаны из огня при таком законодательном дыме может быть много, тоже объяснимо.

— Какова роль журналистов-расследователей в этом? Система пытается так защищаться от разоблачительных роликов в YouTube?

— Увы, боюсь, что расследовать вам, коллеги, станет кратно трудней и опаснее, поскольку теперь вы будете ещё больше находиться на минном правовом поле и любая ваша оплошность может привести вас к рискам, иногда уголовно-правовым. Искренне рекомендую вам перед началом расследования, причём любого, получать правовую экспертизу у адвокатов, это точно вас отчасти обезопасит.

— Расследователей можно вносить в соавторы инициативы Василия Пискарёва и Дмитрия Вяткина о запрете распространять сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих? Разве это не противоречит конституционному принципу свободы слова и права на доступ к информации?

— Здесь должен быть разумный баланс, потому что я, как сын советского милиционера, прекрасно понимаю, что частная жизнь и семья сотрудников, данные детей и так далее, безусловно, должны быть закрыты. Что касается деятельности служебной и режима ее секретности, то это задача самих сотрудников — работать так, чтобы быть безупречными и с точки зрения закона и тем более с точки зрения этики и морали, и режим секретности не нарушать. Условно говоря, не стоит бояться огласки ваших действий, если ваши действия строго соответствуют закону.

— Дальше можно вспомнить того же Вяткина с его законопроектом о клевете в Интернете. До пяти лет, если мы с вами назовём насильника насильником, но не сможем этого доказать. Наказание вводится и за клевету в адрес нескольких человек, которые не названы поименно, когда «все прекрасно понимают, о ком идет речь», уточнял Вяткин. Кому приготовиться к проблемам?

— Давайте исходить из формальной юридической логики — клевета в отношении неопределённого круга лиц невозможна; соответственно, всерьёз обсуждать это с точки зрения права бессмысленно. Точка. Чем больше такого законодательного материала станет законами, тем быстрее наступит понимание и момент, когда все эти законы придётся менять. Поэтому чем больше подобного, тем быстрее абсурд происходящего будет очевиден всем, а не только профессиональным юристам.

— Но разве что-то в реакции общества указывает на осознание «абсурда»? Политологи говорят, что залог таких законов — апатия граждан. Сколько людей сядет, пока наступит момент «придется менять»?

— Если вы считаете, что наступила эпоха абсентеизма, когда общество настолько устало от игр власти, что начинает ее игнорировать и бойкотировать, в том числе в электоральном смысле, то я допускаю, что мы очень близки к этому. Однако любой абсентеизм заканчивается резким всплеском социальной активности людей, когда общество просыпается — и просыпается внезапно. В России это не происходит тихо и интеллигентно, увы.

— Роскомнадзору даётся право блокировки политической агитации в Интернете. Из дискуссии в Госдуме стало понятно, что агитацией могут быть признаны и репосты, и комментарии пользователей. Нас ждут честные выборы в Госдуму в 2021 году?

— Пора привыкнуть к тому, что власть всегда будет участвовать в избирательных соревнованиях с серьезным гандикапом. Нас ждут ровно те выборы, которых мы все достойны. Не может быть честное и безупречное общество, а представительный орган вдруг нечестный. Как голосуем, так и получаем, с небольшой долей погрешности. Общество заслуживает ровно то правительство, которое имеет. Наше общество крайне косное и консервативное, таким же будет — да и сейчас есть — парламент. Чудес вообще не стоит ждать в нынешние времена.

— И все же, какими вы видите выборы-2021 с точки зрения прав избирателей и несистемных кандидатов? Грязи будет больше?

— Нет, не думаю, что грязи будет больше. Скорее всего, будет больше равнодушия и атомизации общества. Когда условные либералы-западники и условные консерваторы-славянофилы разойдутся слишком далеко, причем так, что центристов не останется. Их сейчас уже почти нет. Власть использует маркировку свой-чужой, а это глубокая ошибка. Мы все разные, но мы равные и мы любим свою страну, не стоит разделять людей.

«Не поймёте — запретим вообще выходить на улицу». Законы об уличной активности

— Всё тот же Вяткин предложил — и Дума моментально легализовала — идею, что серия одиночных пикетов — это массовая акция и она тоже требует уведомления. Штрафы за нарушения на митингах увеличены в несколько раз. Почему одиночные пикеты — это страшно?

— Да бросьте вы, ничего там и никому не страшно, там вообще этой категории нет. Скорее, все эти пикеты раздражают, поэтому, чтоб сильно не раздражали, — вот, пожалуйста, законодательное уточнение, а не поймёте — запретим вообще выходить на улицу. Я немного утрирую, но примерно такой подход.

— Почему именно сейчас? Коронавирус маскирует пока ещё?

— Коронавирус здесь ни при чем. Просто время пришло, ведь с момента глубокого перелома, который произошёл в процессе принятия отвратительного «закона Димы Яковлева», прошло без малого десять лет, и мы постепенно прошли все этапы. Сейчас вот наступил этап всевластия власти, когда не хочется притворяться. Тоже своеобразная такая честность...

— Введён запрет на финансирование уличных акций, если они не имеют легального статуса. Новый способ маркировки иноагентов?

— Ответ был выше и на этот вопрос тоже: власти просто надоело возиться и выдумывать какие-то сложные и тонкие правовые конструкции, отсюда и упрощение законодательное, которое с виду напоминает усложнение, хотя ничего сложного нет. Не понимаете с первого раза? Хорошо, мы разжуём, как для недалёких, повесим большую табличку с надписью «Посторонним вход запрещён!» и сторожа с палкой поставим.

— Представители КПРФ поинтересовались у Вяткина: «А если коммунисты Кубы решат помочь товарищам на территории РФ?». «Это незаконно, а указание на недопустимость такой практики — это нормально», — ответил коммунистам Вяткин. Можно забыть про политический краудфандинг?

— У вас так много уважаемого коллеги Вяткина в вопросах, будто он является субъектом и творцом смыслов в Госдуме. А давайте абстрагируемся от фамилий, поскольку они в данном контексте не важны, а важен и нужен статус депутата Госдумы как субъекта законодательной инициативы. Ровно так же и современные коммунисты. Давайте вспомним про то, что люди, изображающие в Госдуме коммунистов, никакими коммунистами не являются. Если они какие-то вопросы для проформы задают и даже получают на них ответы, то это не более чем согласованный ритуальный танец с бубнами. Их мнение, так же, как и их вопросы, никого среди людей, действительно принимающих решения, не интересует. Есть законодатели, мнение которых имеет существенное или определяющее значение, и они могут предлагать решения и продавливать их — тот же сенатор Клишас, например. Но это количество немногим более двух-трёх десятков. Что касается политического краудфандинга, то он не нужен, поскольку эпоха реальной политики в стране на сегодняшний день закончилась.

— Журналисты должны быть с бирочками, а если бирочка поддельная, то отдельный штраф — до 30 тысяч. Как сказал Вяткин, «для тех лиц, которые не являются журналистами, но которые под них пытаются мимикрировать с целью избежать ответственности». Проверять бирочку «Пресса» сотрудники полиции могут 3 часа. Легальный механизм цензуры?

— Я бы аккуратно обозначил это скорее государственным «схематозом», прошу прощения за этот термин, и на этом бы остановился.

— Похоже на «токсикоз». «Токсикоз» связан с особенностями поведения и реакций. Каких реакций ждать от государственного «схематоза», который воплощает сын многолетнего председателя Челябинского областного суда Вяткин?

— Оставьте уже в покое коллегу Вяткина, он неглупый человек и профессиональный юрист и политик. Он отдаёт себе отчёт в том, что он делает и для чего. Дело, повторюсь, вообще не в нем.

Я не юридическая Ванга, и мне сложно предугадать дальнейшие действия; думаю, что не только мне. Да, станет ещё холоднее и безапелляционнее, права людей защищать нам, адвокатам, станет ещё сложнее.

Понимаете, пресловутое телефонное право давно сменилось на необходимость чувствовать и предугадывать верховную волю по мимике, жесту, интонации. И текущая самоизоляция «лица, единственно принимающего решения», стала непростым испытанием для ближнего круга, ведь экран не способен передать эмоции, и приходится полагаться на свою интуицию. Она, конечно, у старожилов стабильных нулевых животная, но каждый из них может и промахнуться. Поэтому сейчас и выдаются на-гора законы, цель которых — попасть в то, что будет благожелательно воспринято главой государства.

— На этом фоне легализовано ещё одно — до года тюрьмы за создание угроз жизни и здоровью при перекрытии трасс. Раньше ответственность наступала, только если в результате блокировок магистралей были пострадавшие и погибшие. Если это не страх бунта, то что это?

— Повторюсь, но категория страха никак не соотносится с нынешней властью, скорее, слепое бесстрашие и явная недооценка гражданского общества, а также времени, в котором все мы живём. А также того, что это время неизбежно закончится, как неизбежен рассвет после долгой ночи.

— До рассвета долго. Особенно зимой. А уголовная ответственность за «создание угроз» уже здесь. С учетом того, что сделано с верховными судами той же конституционной реформой, верить в отмену новых спорных норм с трудом получается. Или сами по себе наказания за «создание угроз» — это нормально?

— Вы же сами ответили в своём вопросе на вопрос. Однако любая история циклична, сейчас один цикл — потом будет другой. Доживем до понедельника! Но то, что Перестройка-2 неизбежна, мне очевидно. Нельзя существовать отдельно от всего мира, особенно в сегодняшней прозрачной и взаимозависимой цивилизации.


«Вся эта конструкция сама по себе — чистейший уголовно-правовой маразм». Законы об иноагентах

— Госдума меньше чем за две недели ввела уголовную ответственность для всех видов иностранных агентов, если они отказываются вставать в соответствующий реестр. До этой зимы преследовать могли только НКО. Теперь и СМИ — иноагенты, и физлица — иноагенты. До пяти лет лишения свободы. Соразмерность. С кем в один список государство ставит тех, кого оно принудительно назначает «иноагентами»?

— Да, очередной законодательный абсурд — не признался в том, что ты иностранный агент, иди в тюрьму. Есть ли в этом своя логика? Конечно. Когда у вас нет эффективной гражданской бюрократии, зато есть непомерно разросшаяся силовая, всегда резонно функции первой делегировать второй.. Если чиновники не в состоянии следить за тем, кто иностранный агент, а кто нет, силовики и правоприменительные органы должны наказать граждан за то, что не берут на себя добровольно и бесплатно функции этих самых чиновников. Сообразно этой же логике, обо всех деталях своих обязанностей перед государством гражданин должен уведомлять последнее в инициативном порядке. Иначе — уголовная ответственность. Вот и вся дырявая логика этого закона. Парламентарии забыли, что статус иностранного агента сам по себе является просто информационным материалом, его деятельность не является противозаконной или преступной — в ней просто существуют особенности финансирования. Ещё в мою бытность сенатором именно вокруг этого строилось обоснование необходимости введения самого понятия «иностранный агент». И как бывшему сенатору, а теперь адвокату мне жаль, что депутаты так и не уяснили, что ответственность за признание лица иноагентом и включение его в соответствующий реестр — это задача госорганов. А то, что они пытаются ввести, напоминает ответственность для унтер-офицерской вдовы за то, что она себя не так высекла, не в то время это сделала или с недостаточным рвением.

В действиях инагентов вообще нет общественной опасности. Немного скучного права, но прошу потерпеть: поскольку речь идет о введении уголовной ответственности за уклонение от направления уведомления, то, по существу, преступление выражается в бездействии. А обязательным условием привлечения к ответственности за бездействие является наличие обязанности действовать. По сути, то, что стало законом, — это уголовная ответственность за недонесение о собственном бездействии, не являющимся преступным, и вся эта конструкция сама по себе — чистейший уголовно-правовой маразм.

— Люди-иноагенты. Ведомство Константина Чуйченко в конце года внезапно выдало ярлык «иноагент» пятерым физлицам https://www.fontanka.ru/2020/12/28/69666116/. Среди них два моих друга, журналисты Денис Камалягин и Людмила Савицкая. Это повод для гордости?

— Безусловный. В перевёрнутом мире современной российской политики образца 2020/2021 к этому только так и стоит относиться.

— Я правильно понимаю, что и вы, и я можем стать физлицами-иноагентами просто потому, что так захочет Минюст? Вы регулярный гость США, я перевожу деньги за границу, покупая музыкальные пластинки с рук, точно так же пластинки покупают у меня.

— С точки зрения непредсказуемости действий современной российской власти, то правильно, но с точки зрения скучного закона, то давайте читать текст и обращать внимание на то, что статус иностранного агента напрямую увязан с участием в политической деятельности. Закон даже любезно содержит отсылку к определению политической деятельности, содержащемуся в пункте 6 статьи 2 ФЗ «О некоммерческих организациях». Там вполне себе объемный и исчерпывавший перечень, и в этом смысле сам по себе статус регулярного гостя США или покупателя-продавца пластинок с рук не дает оснований для признания иностранными агентами по решению Минюста РФ. При этом у меня складывается впечатление, что формулировки закона специально сделаны максимально размытыми, дискретными и дающими возможность органам исполнительной власти признавать иностранными агентами любых физических лиц, которые осуществляют деятельность, направленную на критику действующей власти. И поэтому, вновь возвращаясь в начало ответа, — да, такой правоприменительный риск для нас с вами есть.

— Если Лев Пономарёв — известная заноза системы и его включение в список иноагентов можно попытаться понять, то при чём тут девушка-художник из Петербурга? Это такой намёк всем тем, кто способен на публичный жест вне зависимости от степени угрозы этого жеста для власти?

— Ну какие же тут намёки? По-моему, это вполне конкретные и показательные действия. Но я не думаю, что они сколько-нибудь огорчили во все времена заслуженного Льва Пономарева — скорее, наоборот.

— Что конкретно теряет физлицо-иноагент, а что, наоборот, будет обязано делать?

— В этом смысле очень показательно наименование нового закона: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». Фактически в этом названии полностью отражена идеология изменений в законодательные акты — приравнивание финансирования общественной деятельности из-за рубежа к угрозе национальной безопасности. Условно говоря, иноагент — это враг государства, и в этом и состоят основные риски физлица-иноагента. Например, средствам массовой информации теперь запрещается распространение информации об НКО, включенных в реестр, без указания на то, что некоммерческая организация, незарегистрированное общественное объединение или физическое лицо выполняет функции иностранного агента.

Что касается обязанностей, то поправки в ФЗ «Об общественных объединениях» прямо предусматривают: объединение, которое функционирует без приобретения прав юридического лица и получает денежные средства или иное имущество от иностранных источников и участвует в политической деятельности, осуществляемой на территории России, либо намеревается все это делать, обязано уведомить Минюст РФ в установленном порядке. Если не уведомит — наступают последствия.

— Вам было бы интересно защищать интересы физлиц-иноагентов?

— Нам в адвокатуре вообще нравится защищать и восстанавливать нарушенные права людей. Если эти люди ещё и иноагенты — вдвойне интереснее.

Первые физлица-иноагенты столкнулись с необходимостью вести личную бюрократию и отчитываться перед государством. Их доходы пропадают. Работать с человеком с клеймом готовы не все. Вы уже заявляли о готовности им помогать. Впредь новые физлица-иноагенты могут сразу звонить вам?

— Адвокаты — как врачи, мы готовы помочь всем, кто в этой помощи нуждается. В этом суть нашей профессии.

— Как выглядят алгоритмы оспаривания решения Минюста? Отмены этой нормы?

— Здесь всё без особых сюрпризов: если речь идет о решении Минюста в части включения физических или юридических лиц в перечень иноагентов, то для оспаривания такого решения нужно использовать обычные механизмы судебного обжалования решений органов исполнительной власти. Чтобы отменить саму норму закона, необходимо обращаться в Конституционный суд РФ с требованием признать ее недействующей в связи с нарушением конституционных прав граждан.

И тут мы, улыбаясь, посмотрели друг на друга...

— Я не думаю, что кто-то в нашей стране из системных игроков собирается или может перечить Старой площади. И роль Конституционного суда вообще не в этом. Давайте дождемся того, каким станет высший суд страны в скором времени. Мне кажется, у него впереди большие перемены, и они явно будут без Валерия Зорькина. Тем более своё Зорькин отперечил в далеком 93-м, отделавшись легким испугом и потеряв на время кресло главы суда. С тех пор он не изменял жизненному кредо «Всегда!». В России сегодня нет общественного запроса на независимые парламент и суд. Поэтому они такие, какие есть, и нечего на зеркало пенять.

— Какой закон из этой серии вас впечатлил больше прочих и почему?

— Клевета в отношении неопределённого круга лиц — это на сегодняшний день трудно превзойти, но, уверен, кто-то скоро постарается, и гееборца Милонова будем вспоминать ещё с теплотой, он на этом фоне становится вновь думающим, хоть и скрытым, либералом.

— Вы были сенатором. Прими Госдума такие решения в то время, вам бы пришлось за это дело голосовать. Что вам мешало бы проголосовать против?

— Неблагодарное дело фантазировать, но думаю, что, скорее всего, ничего бы не помешало, и я бы либо проголосовал против, либо воздержался, что суть одно и то же. Другое дело, что ты всегда находишься в конкретных предлагаемых обстоятельствах, а они разные и сложные. Я не знаю, какими бы были мои обстоятельства и каким был бы выбор, я просто надеюсь, что мне хватило бы сил поступить по совести. Раньше вроде бы получалось. Хотя это всегда непросто, несмотря на кажущуюся простоту.

— Как эти законодательные активности связаны с изменением Конституции? Критики реформы Основного закона ещё в начале 2020 года говорили, что есть риски размывания правового поля.

— Великая конституционная реформа имени Клишаса, а по факту новая Конституция, это же очевидный водораздел между новейшей российской историей девяностых и нулевых — и новоимперской российской историей. Вся российская правовая система основывается не только на опыте традиционной системы «разделения властей», но и системы советов, просуществовавшей семь десятилетий при Советском Союзе и оказавшей существенное влияние не только на Россию, но и на всё мироустройство. Попытка же Бориса Ельцина механически перенести положения о государственном устройстве с европейских моделей не могла не столкнуться с проблемами, поскольку современные англосаксонские и романо-германские системы во многом сформированы правовыми традициями поколений, массивом скрытых и подразумеваемых полномочий главы государства, исполнительной и законодательной властей. При этом роль традиций и прецедентов в евроатлантическом мире столь велика, что молодая правовая система, возникшая на руинах тоталитарной государственности, просто не смогла ее адаптировать и, что называется, безболезненно «переварить».

Поэтому, как я уже не раз говорил: то, что происходит на наших глазах в России, — это попытка создать принципиально новую, постсоветскую и квазиимперскую систему государственной власти. Я уже как-то называл ее в порядке инициативного введения нового политико-правового термина «аналоговая монархия». Суть ее заключается в том, что Россия предлагает себе и миру новую концепцию не столько разделения властей, сколько распределения властей внутри единой государственной власти. Все остальные политико-законодательные активности — это лишь следствия создания новой системы.

— Очевидно, после Нового года нас ждёт легализация поправок к закону о полиции, где официально полицейским впредь можно будет почти всё, вплоть до стрельбы, если «показалось», а ответственность при этом снимается. Документ ранее разобрал для «Фонтанки» ваш коллега Вадим Клювгант. Весенние желания МВД легализованы пока только в первом чтении. С новыми полномочиями МВД будет лучше «соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан» или «выполнять приказы и распоряжения руководителей»?

— После детального разбора моего друга и партнера — адвоката Вадима Клювганта по меньшей мере странно что-то пытаться добавлять. Подпишусь под его словами.

— Всё это похоже на подготовку к чему? И что в этой связи вы можете пожелать читателям «Фонтанки» в новом, 2021 году?

— Это не подготовка к чему-то, это воссоздание новой Российской империи. Такая вот версия СССР 2.0, империи, которая равнодушна к жизни маленького человека, думает о глобальном, имеет подданных и колонии и не боится вести войны, хоть, слава богу, пока и гибридные. Единственное глобальное отличие от Советского Союза — это отсутствие идеологии и образца для подражания, который можно успешно продавать на экспорт. Все остальное очень похоже, неужели не видно?

А про пожелать, исходя из первой части вопроса, «одним желаю воссоздания, другим — постучать по дереву», а власти вспомнить, что это не народ для нее, а она для народа.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».

Фото: kremlin.ru
Фото: Из личного архива Константина Добрынина

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Комментарии (27)

OldObyvatel
Они нам грозят, а нам не страшно.
Не мешайте власти сходить с ума. Чем дальше они будут раскручивать спираль репрессий, тем больше под пресс попадет ее адептов. Это неизбежно, так как настоящих оппозиционеров в РФ нет, есть коллаборационисты и есть несколько, действительно, свихнувшихся на справедливости. Остальные либо свалили за бугор, либо стараются не отсвечивать. Поэтому, для поддержки имиджа придется бить по своим.
И мы это видим в череде уголовных дел и неясных смертей функционеров: губернаторов, силовиков, олигархов.
Идет накопление критической массы перепуганной элиты, осознание того, что богатство и соглашательство не гарантируют не только благополучия, но и самой жизни.
Поэтому, предлагаю не дергаться, запастись попкорном и внимательно наблюдать за конвульсиями власти, осуществляющей операцию "Транзит".
BSB888
Маски сброшены. Свою людоедскую натуру власть скрывать не намерена. Осталось опустить «железный занавес», это будет сделано как ответ на недружественные действия наших зарубежных «коллег». Никто в стране не шелохнётся на всё это. Так-как здесь уже был комментарий: «что главное для нас это поесть и выпить, это всё.»
Swift_
Хотя самое страшное для власти — быть смешной (c) ---- судя по одному усатому пресс-секретарю, и не скажешь.... несёт себе "пургу" (с) и не парится.
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