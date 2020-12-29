FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Лев Лурье объяснит, почему Москва — про «милую праздность», а в Петербурге рука тянется к топору

Речь пойдет о литературе: в четырех лекциях Лев Лурье докажет, почему, читая классику, всенепременнейше надо держать в уме: герой — москвич или петербуржец. Смотрим онлайн: 6, 8, 9 и 10 января. 12+

Фото: pixabay.com/

Когда вам показывают на экскурсии «дом Раскольникова», преступно уточнять: не было никакого Раскольникова, стало быть, и дома его не было. Где именно на Малой Морской снимал квартиру Вронский, остается гадать, но наверняка найдутся те, кто точно знает, где. «Литературные персонажи живее любых исторических деятелей, но произведения становятся классикой не из-за реалистичности описания персонажей и мест», — отмечают в ДК Лурье. А из-за чего — узнаем из курса, на подробно разобранных примерах: «Война и мир» и «Анна Каренина» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, «Рассказ неизвестного человека» Чехова. Почему Облонских и Левиных сообща можно противопоставить Карениным и Вронским? А Ростовых — Курагиным? За что Достоевский ненавидел Петербург, а что в имперской столице подметил житель города Москвы Чехов?

«Для русского человека и русского читателя что сейчас, что в XIX веке герой из Петербурга и герой из Москвы окрашены по-разному. Ни москвич, ни петербуржец не похожи ни на провинциалов, ни друг на друга», — констатируют в ДК Лурье. Начиная с 6 января возвращаемся к классике.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний