FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Солнце впало в депрессию. Новогодние праздники пройдут в спокойной геомагнитной обстановке

Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке. Звезда впала в депрессию после нескольких вспышек в начале декабря, сообщила 28 декабря Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«В настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Активность солнечных центров подавлена. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год. За последние две недели на нашей звезде не зарегистрировано ни одной сколь-либо заметной, хотя бы слабой, вспышки», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Такие перерывы в активности обычны для текущей начальной фазы солнечного цикла, когда Солнце с трудом выходит из минимума и обладает ещё очень малыми запасами активной энергии, рассказали астрономы.

В целом предстоящий год должен быть всё ещё относительно спокойным, с умеренным ростом солнечной активности. За год может пройти до 10–20 слабых и 1–2 заметных магнитных бурь. Ожидается заметное увеличение числа солнечных вспышек, но их абсолютная мощность будет небольшой, а влияние на Землю слабым, резюмировали ученые.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

264741251
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
264741271
Вранье! два CME (выбросы корональной массы) было за неделю, да слабые и мимо но были, да и b- вспышки солнце стабильно производит(минимально значимые вспышки) дедам пора на пенсию с их прогнозами
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний