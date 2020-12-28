Солнце впало в депрессию. Новогодние праздники пройдут в спокойной геомагнитной обстановке

Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке. Звезда впала в депрессию после нескольких вспышек в начале декабря, сообщила 28 декабря Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
«В настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Активность солнечных центров подавлена. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год. За последние две недели на нашей звезде не зарегистрировано ни одной сколь-либо заметной, хотя бы слабой, вспышки», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
Такие перерывы в активности обычны для текущей начальной фазы солнечного цикла, когда Солнце с трудом выходит из минимума и обладает ещё очень малыми запасами активной энергии, рассказали астрономы.
В целом предстоящий год должен быть всё ещё относительно спокойным, с умеренным ростом солнечной активности. За год может пройти до 10–20 слабых и 1–2 заметных магнитных бурь. Ожидается заметное увеличение числа солнечных вспышек, но их абсолютная мощность будет небольшой, а влияние на Землю слабым, резюмировали ученые.