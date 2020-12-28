Солнце впало в депрессию. Новогодние праздники пройдут в спокойной геомагнитной обстановке

Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке. Звезда впала в депрессию после нескольких вспышек в начале декабря, сообщила 28 декабря Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«В настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Активность солнечных центров подавлена. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год. За последние две недели на нашей звезде не зарегистрировано ни одной сколь-либо заметной, хотя бы слабой, вспышки», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.