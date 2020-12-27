В Челябинске 26 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. Он мог не состояться из-за пандемии и большого количества заболевших спортсменов, но организаторы сумели довести дело до конца. И не прогадали. Коронавирус едва не победил

Из-за пандемии ранее отменили финал Гран-при и чемпионат Европы. Чемпионат России тоже был под угрозой срыва. Сразу несколько ведущих фигуристов отказались от участия из-за недавней болезни. В их числе действующий чемпион Европы и России Дмитрий Алиев, чемпионка Европы Алена Косторная, призер Олимпиады Евгения Медведева и лучшая танцевальная пара континента Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Решение спортсменов восприняли с пониманием, за исключением ситуации Синициной и Кацалапова: пара, проигнорировав официальный турнир якобы из-за проблем со здоровьем, оказалась в списке участников ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое будет проходить в Сочи с 30 декабря по 7 января.

В адрес фигуристов посыпались обвинения: фанаты решили, что участие в шоу и есть реальная причина снятия с чемпионата России. В ответ их тренер Александр Жулин (кстати, бывший муж Навки) заметил, что физические нагрузки в шоу значительно ниже. Это весьма спорное утверждение, учитывая, что за девять дней фигуристам придется принять участие в 14 спектаклях, а у ребят — главные роли. Сами Синицина и Кацалапов заявили, что участие в таком проекте — это отличная возможность быстрее восстановиться и набрать соревновательную форму. И тут тоже не совсем понятно, для чего им сейчас нужна соревновательная форма, если следующие соревнования — чемпионат мира — через два месяца.

Но даже с такими потерями чемпионат России из-за отмены континентального первенства и финала Гран-при стал едва ли не главным соревнованием сезона.

Коляда наступает

Петербургский фигурист Михаил Коляда — один из главных сюжетов этого года. Раньше над ним смеялись из-за бесконечных падений, — олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыто говорил, что молодому человеку «не хватает определенных частей тела ниже пояса», но переход к Алексею Мишину все изменил. Коляда перестал общаться с прессой и даже на обязательных пресс-конференциях стал отвечать в основном фразой «без комментариев». Подобный стиль идет вразрез с современными тенденциями фигурного катания, но, видимо, это действительно помогает Михаилу. Который турнир подряд Коляда твердо стоит на ногах. В этот раз он тоже исполнил все свои прыжки, в том числе четверные, с пугающим хладнокровием. Остается только догадываться, каким образом Мишину удалось всего за полгода нарастить Коляде недостающие части тела. Восхитился даже Ягудин.



«По прошлой системе судейства это прокат на 6,0. Это кусок настоящего искусства, до которого есть желание дотрагиваться всегда. Настолько тонко сделано, выверено», — сказал олимпийский чемпион Сиднея-2000 в эфире Первого канала после выступления Коляды.

Михаил в итоге выиграл с отрывом от второго места более чем в 30 баллов — для фигурного катания это настоящая пропасть. В футбольной или хоккейной терминологии это назвали был разгромом.



Миша Коляда – чемпион России 2021



заслужил🤍🥇 pic.twitter.com/gojZdHErvA — lis (@aimelisse_) December 25, 2020

Теперь он — трехкратный чемпион России. Чаще выигрывали только Максим Ковтун (4), Алексей Урманов (4 и 1 победа на чемпионате СССР) и Евгений Плющенко (10).

Из соперников Коляды больше всего было жаль другого петербуржца, чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалёва. После неудачного проката у молодого человека из носа потекла кровь, видимо от перенапряжения, а из глаз брызнули слезы от обидного четвертого места.

Перформанс Транькова

Одно из самых эмоциональных противостояний произошло в турнире спортивных пар. Здесь интрига сохранялась до самой последней секунды. Фаворитами был дуэт из Петербурга, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Оба недавно переболели коронавирусом, и их выступление на этом чемпионате России до последнего момента стояло под вопросом. Их главными соперниками выступили москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов, тренирует которых один из главных фанатов петербургского «Зенита» в мире фигурного катания Максим Траньков. Его подопечные лидировали после короткой программы, но совершили несколько серьезных ошибок в произвольной, обеспечив настоящую интригу. Во время их выступления Траньков хватался за голову, срывал с себя очки, прыгал. Короче, это был отдельный спектакль.



И после объявления победителей перформанс тренера продолжился.



Козловскому с Бойковой осталось лишь развести руками, поджать губы и пойти поздравлять победителей.

В соревнованиях танцевальных пар обошлось без сюрпризов: в отсутствие Синициной и Кацалапова выиграли призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Единственная в этом виде петербургская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли в противостоянии с москвичами лишь восьмое место.

Преодоление женщины

Выступление одиночниц по традиции завершилось целой серией скандалов, потому что теперь женское фигурное катание в России — это война между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. От одной к другому ушли две из трех ведущих фигуристок — Алена Косторная и Александра Трусова. У Тутберидзе осталась Анна Щербакова и вчерашняя юниорка Камила Валиева. Косторная выступить не смогла из-за недавно перенесенного коронавируса, и весь груз ответственности за успех Плющенко лег на Трусову. Один раз она уже с этим грузом не справилась. Во второй раз получилось лучше. Короткую программу откатала хорошо, но судьям что-то не понравилось, и Александра стала лишь четвертой. Плющенко отреагировал на это максимально ярко: во время выставления оценок показал в прямом эфире «дизлайк» — опущенный вниз палец. Понятно, кому он предназначался, но начинающий тренер посчитал, что нужно объяснить дополнительно.



«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный. Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне. Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Они (судьи. — Ред.) заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю», — заявил Плющенко.

На следующий день Трусова откаталась еще лучше и поднялась на третье место. Плющенко на этот раз показывал палец вверх и что есть силы нахваливал свою подопечную.

«Держала до конца! Умница! А лутц-риттбергер? Пушка! Пушка! Вот это бойцовские качества. Все на скорости! Хорошая работа. Умница! И в короткой, и в произвольной — умница. До конца отработала, молодец!» — кричал он.

Но ученицы Тутберидзе были сильнее снова. После чемпионского проката Щербаковой эмоции били через край: Тутберидзе и Глейхенгауз буквально утирали слезы и говорили максимально патетично.

