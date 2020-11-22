Эротика на льду, четыре падения Трусовой и триумф Туктамышевой. В Москве прошел самый огненный этап Гран-при

Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления в произвольной программе Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве накануне завершился третий этап мирового Гран-при по фигурному катанию. Для петербургских спортсменов он оказался более чем успешным — выиграны три вида из четырех. Болельщикам тоже было на что посмотреть: хватало болезненных падений и неприкрытой эротики, за которую однажды уже приходилось оправдываться.

Возвращение Коляды

Завидная регулярность падений петербургского фигуриста Михаила Коляды уже давно вышла за узкие рамки фигурного катания. Над тем, что есть один петербургский фигурист, который смешно падает на пятую точку примерно в каждом своем выступлении, не смеялся только ленивый. В какой-то момент стало уже не до шуток, и к молодому человеку открытые претензии стали предъявлять в прямом эфире.



В 2020 году Коляда поддержал всеобщий тренд на смену тренера, но предпочел не Евгения Плющенко, а его учителя Алексея Мишина. Не хочется забегать вперед и петь дифирамбы профессору фигурного катания, но пока под его руководством Коляда выглядит более стабильно, чем это было при Валентине Чеботарёвой.



Хотя и здесь нашлось место для критики со стороны олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

«Гениальный спортсмен, гениальный фигурист. Всё, точка. Но дальше — очень сложно порой Мишу Коляду вытащить из Миши Коляды. Мы вновь увидели бабочку на тройном акселе. Но катался с головой, потому что впоследствии, где у него стоит двойной аксель, сделал тройной. И еще вопрос: Миша, мы так тебя любим, для тебя эти тройные аксели, каскады с тройными тулупами — это как для белки орешки щелкать. Но почему только двойной сальхов в комбинации с тройным лутцем? Почему тройной аксель и опять двойной тулуп?» — вопрошал Ягудин в эфире Первого канала.

Равного по эмоциям ответа он не дождался. После перехода к Мишину в публичном пространстве Коляда демонстрирует потрясающее самообладание. В последний раз свой инстаграм он обновлял в ноябре 2019-го, а интервью теперь дает только такие: «Я буду продолжать традицию насчет краткости. Все хорошо и по настроению, и по самочувствию. Мы работаем».

Кто крайний?

Действующие чемпионы в спортивных парах, петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский недавно провалились на этапе Кубка России в Канаде, заняв лишь третье место. Но на то были объективные причины: Козловский переболел коронавирусом, а у их тренера Тамары Москвиной скончался муж. Подготовка к сезону оказалась смазанной.

— Сказался большой перерыв в соревнованиях, нежели физическая форма, — заявила Бойкова после Кубка. — На тренировках мы целиком и не раз проезжали эту программу, катали ее чисто.

— Все равно нам, конечно, некомфортно; когда мы видим Тамару Николаевну Москвину, мы в первую очередь думаем о том, что произошло, не так просто абстрагироваться, — добавлял Козловский.

Этап уже мирового Гран-при завершился для пары максимально удачно: Бойкова и Козловский заняли итоговое первое место, получив 232,56 балла. В произвольной им не хватило всего 1,33 балла до мирового рекорда китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Козловский особенные эмоции после проката не скрывал, прокричав: «Это наше место! В очередь».



Эротическая случайность

Танцевальные пары стали единственным видом, где петербуржцам не нашлось места хотя бы в тройке сильнейших: Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 152,14 балла добрались лишь до девятой строчки. Весь призовой пьедестал достался москвичам. Выиграли действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов — и как эффектно они это сделали!.

В своей заключительной поддержке Никита поднял Викторию на руки, та обвила его шею ногами, и партнер уперся лицом в… хм… нижнюю часть живота партнерши.



Фото: кадр из трансляции Первого канала Фото: кадр из трансляции Первого канала Фото: кадр из трансляции Первого канала

В таком экстравагантном положении пара проскользила мимо судей. Лучшей иллюстрации прошлогодней скандальной рекламы Reebok «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» было бы не найти.

Несколько лет назад подобное провернула канадская пара Тесса Виртью и Скотт Моиру. Смущенное общество отреагировало так себе. В адрес канадцев прилетело так много критики (ведь фигурное катание смотрят дети!), что им на какое-то время даже пришлось отказаться от элемента. Однако на Олимпиаде-2018 Виртью и Моиру вернули его и выиграли третье в своей карьере золото.



В случае российской пары истина, к сожалению, видимо, чуть более прозаична: предполагалось сделать что-то другое, но ситуация вышла из-под контроля, и, чтобы не разбить голову об лед, партнерша обхватила шею фигуриста ногами, а тот ее покрепче прижал к себе. При просмотре видеоповтора Синицина смущенно улыбалась, а потом и вовсе стыдливо закрыла глаза рукой.



Фото: кадр из трансляции Первого канала Фото: кадр из трансляции Первого канала Фото: кадр из трансляции Первого канала

Триумф Туктамышевой и падения Трусовой

От 23-летней Елизаветы Туктамышевой уже никто ничего особенного не ждет. Ее продолжение карьеры воспринимается как знак упрямства и желания еще чуть-чуть продлить спортивную молодость. Казалось бы, на что еще можно рассчитывать со всеми этими 16–17-летними юниорками, которые так лихо крутят четверные прыжки с их идеально подходящими для подобных трюков плоскими телами? Но Елизавета в очередной раз доказала, что она умеет ждать.

На московском этапе Гран-при все сложилось идеально — для нее. Четыре раза грохнулась на лед обладательница трех записей в Книге рекордов Гиннесса Александра Трусова, не идеально исполнила свои номера Алена Косторная, и — вот он, шанс.



В произвольной программе ученица Алексея Мишина исполнила все отлично: тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной аксель с ошибкой, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп, тройной лутц — двойной аксель, тройной риттбергер. Одно из лучших выступлений Туктамышевой в карьере.

«Похвалить Лизу? Гречневая каша сама себя хвалит, так и напишите», — тренер Мишин нашел достойный образ, когда журналисты попросили прокомментировать сенсацию его подопечной.

Трусова была просто убита после своего проката. Тут так сразу даже и не подберешь кулинарную метафору для ее настроения.

«Пока я не могу объяснить, что случилось. Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между этапом Кубка России в Казани и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму. После плохих прокатов сложнее сохранить бодрость, но почему я должна расстраивать всех остальных своим видом?» — говорила Трусова.

Зато нашлись болельщики, которые в социальных сетях быстро сообразили, что же с ней случилось. «Плющенко», — ехидно пишут теперь они.



Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»

