«Дура законченная!». Почему Тарасова и Роднина ругаются хлеще Плющенко с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина вспомнили старые обиды и устроили трешток, которому позавидовали бы Конор Макгрегор с Хабибом Нурмагомедовым. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, что произошло, и почему бывшие соратницы теперь так ненавидят друг друга.

Татьяна Москвина и Ирина Роднина Фото: Коллаж//Дмитрий Духанин//Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Татьяна Тарасова тренировала пару Ирина Роднина/Александр Зайцев с 1974 по 1980 год. За это время спортсмены выиграли две золотые медали Олимпиады, шесть чемпионатов мира и семь чемпионатов Европы. Казалось бы, получилось максимально выгодное и успешное сотрудничество – для Тарасовой это был первый большой тренерский проект, а Роднина получила выдающуюся спортивную карьеру, аналогов которой нет до сих пор. Однако потом что-то пошло не так.

Почему об этом опять вспомнили сейчас

Давно забытый конфликт неожиданно начал набирать силу на прошлой неделе. Татьяну Тарасову в интервью РБК спросили, как она оценивает работу в Госдуме своей бывшей подопечной Ирины Родниной (депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия»). Неожиданно у заслуженного тренера СССР полыхнуло.



«Да что она там работает? Еще я буду за ней следить, зачем она мне нужна. Какие-то скандалы, которые пишут. Она вообще вздорная, Ира. Я так много, тяжело, и радостно с ней работала, что мне общения с ней хватило на всю оставшуюся жизнь. Поэтому я совершенно свободна, это не моя подруга, не тот человек, с которым я могу разделить свою радость или горе. Её маму Юлию Яковлевну, которая жала ей соки руками с давлением 300, провожала на тот свет моя мама, а не Роднина. Ира из Америки не приехала. Есть какие-то вещи, которые остаются у тебя, потому что человек не меняется. Поэтому и всегда стеснялась, что она еврейка, и никогда об этом не говорила», – сказала Тарасова.

В том же интервью она привела в пример историю Елены Черкасской, хореографа Родниной: «У Черкасской был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина её отправила на соревнования в Австралию».

Надо отметить, что Тарасова время от времени критически отзывалась про Роднину, но определенных границ её комментарии никогда не переходили. Сама же её бывшая подопечная почти никогда не реагировала на эти уколы. Но в этот раз Роднина не сдержалась.



«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (в 2001-м – ред.). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», – сказала Роднина сайту Sport24.

Ответ более эмоциональной Тарасовой не заставил себя ждать.

«Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата США, а я – с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко», – заявила Тарасову и заставила на время забыть любителей фигурного катания про Тутбердзе, Трусову, Плющенко, Загитову и всех остальных, хотя началась эта история 46 лет назад.



Что характерно, Черкасская не в первый раз стала причиной раздора между Тарасовой и Родниной. Можно сказать, что хореограф невольно и послужила началом этого долгоиграющего конфликта.

Конфликт длиной в 40 лет

Ирина Роднина вместе со своим партнером Александром Зайцевым перешла в 1974 году от уже тогда считавшегося великим тренера Станислава Жука к начинающему специалисту – Татьяне Тарасовой. На тот момент Роднина была Олимпийской чемпионкой, а Тарасова, по сути, никем. Вот как описывает ту ситуацию Зайцев:

«В какой-то момент Жука понесло: хочу – работаю, хочу – нет. Ну и пошли конфликты. В то время еще сменилось и руководство армейского спорткомитета, его возглавил генерал Мирошник, бывший летчик. Пришел он как-то на тренировку, сел в уголке. Жук газету читает, мы с Родниной что-то на льду сами делаем. Короче, понял ситуацию, сказал, что нас поддержит, но надо решение принять. Мы переговорили с Татьяной Тарасовой, она сказала, что нас возьмет».

По словам Зайцева, особых проблем между Тарасовой и Родниной на протяжении их шестилетнего сотрудничества не было, хотя фигуристка сомневалась в сделанном выборе. Тарасова и Роднина, несмотря на разный официальный статус, работали на равных – то, чего и добавилась спортсменка, уходя от более консервативного Жука. Что из этого получилось, все знают: к уже имевшейся золотой медали Олимпиады добавились еще две. Ирина Роднина до сих пор остается единственный трехкратной чемпионкой Игр в парном катании. Тем не менее, где-то внутри себя Роднина, видимо, на протяжении всей работы с Тарасовой продолжала её сравнивать со своим предыдущим наставником.



«Тяжело мы работали, нередко и ругались. Ира не терпела, когда её сравнивали с кем-то, делили с кем-то. Она мне не позволяла смотреть в сторону. Она занимала все время. Шла на всяческие ухищрения, только бы не отпускать моего внимания от себя. То разговаривать вдруг перестанет на тренировках, то озлится, непонятно с чего. Ира всегда нуждалась в человеческом тепле. Я видела, что ей не хватает добрых слов, и старалась как могла», - писала в своей книге «Красавица и чудовище» Тарасова.

В своей автобиографии «Слеза чемпионки» Роднина также высказалась о Тарасовой. Чего-то оскорбительного в книге не было, но в паре мест тренеру наверняка было обидно.

«Все, что касается постановки техники, к Тарасовой (я точно могу сказать, потому что у нее тренировалась) имеет мало отношения», - писала Роднина.

По её мнению, вся техническая часть осталась от Жука. К Тарасовой она пошла только из-за хореографии. В той же книге Роднина писала про чрезмерную эмоциональность Татьяны Анатольевны («Она как любит наотмашь, так и бьет наотмашь») и о том, что из-за этого дружить с ней было невозможно.



Вскоре после победы на Олимпиаде-80 Роднина стала тренером. В свою команду она решила позвать Елену Черкасскую, из-за которой спустя много лет они с Тарасовой поспорят снова. Ничем хорошим это не могло закончиться. Тарасова в разговоре с Родниной вроде бы одобрила переход, но потом довела Черкасскую до слез, назвав ту предательницей.

Спустя годы Роднина заявит на весь мир, что ученик Тарасовой Илья Кулик победил на Олимпиаде-1998 благодаря сговору России с другими национальными федерациями фигурного катания.

- Мне даже жаль Иру, когда я её слышу, честно, - однажды скажет Тарасова. – Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой.

Роднина и Тарасова уже давно не тренируют. Роднина – депутат Государственной думы. Тарасова – комментирует на телевидении. Обе – легенды отечественного спорта, обеим уже нечего делить, но даже если им не дают покоя былые обиды, то что уж говорить про современных фигуристов.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

