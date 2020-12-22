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Коронавирус, выборы в Белоруссии и Дзюба. Посмотрите, что больше всего интересовало российских интернет-пользователей в 2020 году

«Яндекс» изучил, как менялся интерес пользователей к разным событиям в течение года, на основе числа поисковых запросов. Самой главной темой года стала пандемия коронавируса, но временами у нее появлялись сильные конкуренты.

В начале января пользователей больше всего интересовало убийство иранского генерала Сулеймани и лесные пожары в Австралии, но уже с середины месяца они уступили первое место пандемии коронавируса. Гораздо меньше внимания досталось перестановкам в правительстве, а изменения в Конституции по количеству запросов поначалу обгоняла выставка Дали в Москве.

В марте ненадолго большой интерес вызвала гибель людей на вечеринке с сухим льдом, а также отношения рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. К концу месяца одной из постоянных тем стал срыв сделки ОПЕК+ и падение цен на нефть.

В мае люди активно искали информацию про изменения в Конституции и движение Black Lives Matter, на короткое время обе темы подвинуло ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Летом больше всего интересовало дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и выборы президента в Белоруссии. В августе им ненадолго, но все-таки удалось подвинуть с первого места пандемию, но после отравления оппозиционера Алексея Навального расклад поменялся.

Сентябрь и октябрь остались за конфликтом в Нагорном Карабахе, а ноябрь — практически весь за выборами президента США, лишь на короткое время возник и так же быстро исчез с вершин информационного поля скандал с Артёмом Дзюбой.

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