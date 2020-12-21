«Театр. На Вынос», превращавший случайных прохожих в актеров, закрывается в Петербурге

Петербургский театральный проект «Театр. На Вынос» объявил о закрытии после трёх лет работы. Сообщение об этом накануне вечером, 20 декабря, появилось в социальных сетях.



«Театр. На Вынос» в 2017 году основал студент Российского государственного института сценических искусств Алексей Ершов. Он решил разыгрывать спектакли на улицах и вовлекать в действие прохожих, предлагая им за день создать постановку и затем показать её зрителям, которые узнавали о «премьере» из постов во «ВКонтакте» и приходили на нужное место. Горожане становились свидетелями игры в шашки (причем участник оказался профи в этом виде спорта), попадали в гости к повару ресторана и ели приготовленные им блюда, изучали Невский вместе с уличными музыкантами.

