«Театр. На Вынос», превращавший случайных прохожих в актеров, закрывается в Петербурге

Петербургский театральный проект «Театр. На Вынос» объявил о закрытии после трёх лет работы. Сообщение об этом накануне вечером, 20 декабря, появилось в социальных сетях.
«Театр. На Вынос» в 2017 году основал студент Российского государственного института сценических искусств Алексей Ершов. Он решил разыгрывать спектакли на улицах и вовлекать в действие прохожих, предлагая им за день создать постановку и затем показать её зрителям, которые узнавали о «премьере» из постов во «ВКонтакте» и приходили на нужное место. Горожане становились свидетелями игры в шашки (причем участник оказался профи в этом виде спорта), попадали в гости к повару ресторана и ели приготовленные им блюда, изучали Невский вместе с уличными музыкантами.
Спектакли «Театра. На Вынос» претендовали на «Золотую маску». В частности, постановка под названием Poe.Tri номинировалась на «Золотую маску» в категории «экспериментальный театр», одну из ролей в нем исполняла участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Однако попасть на церемонию представители театра не смогли, так как были задержаны вместе с Никульшиной для проверки документов. Их поддержал режиссёр Кирилл Серебренников, призвав «беречь свободу художника».
Также в шорт-лист премии проходили спектакли «Abuse Opera», где реальные истории о насилии зрителям при помощи крика и шёпота рассказывали другие горожане, и прогулка-инсталляция по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».