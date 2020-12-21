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Шнуров рассказал, во сколько обойдётся его выступление на корпоративе

Сергей Шнуров рассказал о том, сколько стоит его выступление на корпоративе. Поклонникам музыканта один праздничный вечер обойдётся в 11,5 миллиона рублей. Об этом исполнитель сообщил в интервью ТАСС, опубликованном 21 декабря.

Лидер группировки «Ленинград» отметил, что несмотря на то, что корпоративных вечеринок в этом году стало меньше, спрос на его выступления не изменился. «Моя норма — две корпоративки в месяц. Всё», — рассказал Шнуров о своём графике и при этом отметил, что иногда, «если погожий день», он может нарушить правило и выступить большее количество раз. Музыкант подчеркнул, что обычно не работает в новогоднюю ночь. Исключением стал 2019 год, когда ему «предложили какие-то огромные, существенные деньги» и «пришлось согласиться». Точная сумма, ради которой он встретил 2020 год на сцене, при этом не называется. «Народу было прилично. Правда, тех, кто запомнил концерт, думаю, набралось человека два. Остальные могли бы сэкономить деньги», — вспомнил Шнуров и сообщил, что зрители больше пили, чем пели.

Напомним, вечером 31 декабря 2019 года группа «Ленинград» выступала на «Тинькофф арене» с программой «Ленинградский Новый год».

«Прощальный» тур 2019 года, по признанию Шнурова, позволил «Ленинграду» хорошо заработать, принеся порядка трёх миллионов долларов. Финальный концерт в Петербурге прошел в октябре 2019 года на «Газпром Арене».

Среди российских звёзд в 2020 году Сергей Шнуров оказался на первом месте среди самых высокооплачиваемых знаменитостей.

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Комментарии (4)

latnik
Андрей Разин (тоже ещё тот тип), в своём инстаграмм, после вопроса шнура Путину, написал про Шнурова приятные слова, которые мало кто говорит про него, дал очень чёткое определение:
"Всегда говорил про этого гаденыша, что он - негодяй и матершинник. Кто вообще сказал, что он журналист? Он такой же журналист, как я балерина. Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пёс. Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку. Ещё к президенту его кто-то пустил. Ужас какой!"
abitfrosty
Он думал, что его нельзя купить, так как он сам много зарабатывает. Но, тут ему открылись государощенные олигархи с тремя нолями больше. И слово "Хватит" превратилось во что-то бормотано-аморфно-шизо-РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ головного мозга.
Skazochny
Трусливый пёс, сикнул моли задать вопрос,который озвучивал у Дудя...
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