Шнуров рассказал, во сколько обойдётся его выступление на корпоративе

Сергей Шнуров рассказал о том, сколько стоит его выступление на корпоративе. Поклонникам музыканта один праздничный вечер обойдётся в 11,5 миллиона рублей. Об этом исполнитель сообщил в интервью ТАСС, опубликованном 21 декабря.



Лидер группировки «Ленинград» отметил, что несмотря на то, что корпоративных вечеринок в этом году стало меньше, спрос на его выступления не изменился. «Моя норма — две корпоративки в месяц. Всё», — рассказал Шнуров о своём графике и при этом отметил, что иногда, «если погожий день», он может нарушить правило и выступить большее количество раз. Музыкант подчеркнул, что обычно не работает в новогоднюю ночь. Исключением стал 2019 год, когда ему «предложили какие-то огромные, существенные деньги» и «пришлось согласиться». Точная сумма, ради которой он встретил 2020 год на сцене, при этом не называется. «Народу было прилично. Правда, тех, кто запомнил концерт, думаю, набралось человека два. Остальные могли бы сэкономить деньги», — вспомнил Шнуров и сообщил, что зрители больше пили, чем пели.

