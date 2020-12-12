Автор поправок Путина, бывший директор ФСБ и защитник Мутко. Кто теперь обеспечит независимость РУСАДА от власти

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

С 1 января 2021 года начнет действовать новая редакция всемирного антидопингового кодекса WADA. Агентство выдвигает требования к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Теперь их не могут контролировать представители исполнительных органов власти, спортивных федераций и организаций, а также национального олимпийского и паралимпийского комитетов (они как раз входили в состав учредителей РУСАДА). Подходящая замена нашлась быстро.

Независимость национальных антидопинговых агентств всегда была прописана в уставе WADA. В теории это должно было обеспечивать беспристрастность при работе с анализами спортсменов. Однако в случае России это правило почти никогда не работало. Так или иначе на работу РУСАДА имели влияние различные государственные ведомства. Самыми яркими итогами стали допинговый скандал после Олимпиады в Сочи, после которого российский спорт вошел в самое крутое пике в своей истории, а также более свежий сюжет с подменой данных Московской лаборатории, куда стекались все результаты допинг-тестов российских спортсменов.



С приходом на пост генерального директора РУСАДА Юрия Гануса агентство, казалось бы, действительно начало меняться. Новый начальник не стеснялся открыто выступать против высших спортивных чинов страны и легенд отечественного спорта. Судя по всему, подобная политика пришлась по вкусу WADA. Гануса стали приглашать на мировые конференции по антидопингу, на которых он часто выступал одним из главных ораторов, хотя его ведомство и было какое-то время лишено статуса соответствия. Однако и эту проблему под его руководством удалось довольно быстро решить. Но потом случилась та самая ситуация с передачей данных Московской лаборатории, Ганус снова выступил одним из главных критиков Министерства спорта. В августе его уволили по решению учредителей РУСАДА — Олимпийского и Паралимпийского национальных комитетов. WADA отреагировало мгновенно, выразив озабоченность по поводу отставки, возможно, единственного независимого руководителя в российском спорте. Теперь Всемирное антидопинговое агентство переписало свой регламент в надежде в будущем избежать подобных ситуаций, но как бы не так.



Новыми учредителями стали Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья. Чтобы оценить уровень независимости, которой теперь обладает РУСАДА, достаточно, наверное, сказать, что возглавляет Ассоциацию юристов России Павел Крашенниников — глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, соавтор конституционных поправок. Сопредседателем выступает Сергей Степашин — бывший глава ФСБ, МВД и Счетной палаты РФ. Другой сопредседатель — Владимир Плигин, член Высшего совета партии «Единая Россия». Его имя мелькало в расследовании издания BuzzFeed о поддержке Россией правых Италии.



Может быть, гарантом независимости станет второй соучредитель — Международный центр охраны здоровья? Владелец центра — заслуженный врач Российской Федерации Игорь Медведев. В разные годы он был членом экспертной Коллегии УЕФА по антидопингу, возглавлял медицинский комитет РФС и был вице-президентом КХЛ по спортивной медицине.

В 2016 году на страницах «Спорт-Экспресса» он выступил в защиту тогдашнего министра спорта РФ Виталия Мутко после обвинений немецкого канала ARD в причастности высокопоставленного чиновника к скрытию положительной допинг-пробы игрока «Краснодара».



— Пусть предоставят документы, факты, — говорил Игорь Медведев. — А так, получается, одни слова, пустота. У нас любят ругать Мутко, Путина. Но ведь нельзя же так. Министр спорта не имеет отношения к проверке допинга. Я не первый год в хоккее, футболе. Я многое видел в жизни, ошибался. Но сейчас я прекрасно понимаю. Не будет министр спорта этим заниматься!

Тут стоит напомнить, что в 2017-м Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал Мутко на фоне расследований махинаций с допингом на Олимпиаде в Сочи. В декабре 2017 года по той же причине чиновнику пришлось уйти с поста руководителя оргкомитета ЧМ-2018.

Кроме того, Игорь Медведев входит в состав исполкома Паралимпийского комитета России, представители которого, еще раз напомним, по новому регламенту WADA не могут входить в состав учредителей РУСАДА.

И последний факт, говорящий о том, что отечественный антидопинг теперь в надежных руках. В состав наблюдательного совета вошел первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Анатолий Кучерена. В 2002–2003 годах годах он защищал лыжниц Ларису Лазутину и Ольгу Данилову, которых обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейке. Это был первый громкий допинговый скандал с участием российских спортсменов.



Кучерена был очень активен в СМИ в то время. В частности, он обвинял Международный олимпийский комитет в заговоре против российских спортсменов. У него были поводы возмущаться: препарат, на котором попались лыжницы, в тот момент не входил в запрещенный список, метод выявления не был сертифицирован, имелись нарушения в процедуре забора анализов. Однако, если в начале дела вопрос стоял об аннулировании отдельных результатов спортсменок, то в итоге МОК принял решение аннулировать все их достижения с 2001 года.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»

