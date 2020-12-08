Экскурсии, сковородки и тонны конфет. Как муниципалы тратят на Новый год остатки бюджетов

автор фото Елена Горбачева/Коммерсантъ

Если одни муниципальные образования ограничиваются поздравлением детей-сирот, другие гуляют на широкую руку. В списке подарков: гели для душа, пульсоксиметры, икра и сковородки. Тоннам конфет — порой весьма недешевых — сопутствует адресная доставка 30 тысяч открыток с условием очного вписывания ФИО. Но тех, кто не поленился ради присутствия Деда Мороза наполнить техзадания набором антикоронавирусных норм, — всего 3.

Почти весь год муниципальные образования мучительно старались закрыть «праздничные» и «культурные» строки бюджетов — экономить никто не собирался. Когда Смольный ввел коронавирусные ограничения, многие уже обзавелись пачками билетов на эстрадные концерты и срежиссировали в техзаданиях дни двора и проводы в армию. Контракты до последнего не расторгали, надеясь на лучшее, а непродолжительный осенний люфт походил на месячник муниципальных гуляний. Как только петербургское правительство дало добро на массовые мероприятия, пенсионеров и детей без масок отправили на встречи с игуанами и лекции по безопасности. Теперь найти как таковые поздравления среди закупок муниципалитетов непросто. Напомним, любые мероприятия с более чем 50 участниками нужно будет согласовывать со Смольным и Роспотребнадзором, досуговые мероприятия для несовершеннолетних и вовсе запрещены.

Но нашлись и подстроившиеся под новые правила, блеснув фантазией. В «Сосновой Поляне», например, проводят конкурс видеороликов. 800 подарков — кружку, светоотражатель, шар со снегом и конфеты — победителям вручат Дед Мороз со Снегурочкой, вся команда должна быть оснащена масками, перчатками и санитайзерами. В «Урицке» поздравление отправляют на дом — главный волшебник с внучкой доставят по 130 адресам конфеты и мягкие игрушки детям с ограниченными возможностями. Вместе с закупкой подарков «Сосновой Поляне» поздравление обойдется примерно в 900 тысяч рублей, «Урицку» — в 260 тысяч. Масштабный противовирусный план развернули в МО №72. Оформленная в соответствующем стиле резиденция Деда Мороза с зоной ожидания и пространством для фотосессий будет в течение 8 дней принимать посетителей в индивидуальном порядке по записи. В контракте строго оговорены социальная дистанция, предоставление отрицательных тестов на коронавирус, ношение СИЗ, термометрия гостей, 500 упаковок масок, перчаток и антибактериальных салфеток, 2 литра антисептиков. Каждые 15 минут помещения должны проветривать, каждый час — обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, предусмотрена и ежедневная 3-разовая влажная уборка. На Новый год МО выделяет почти 3 млн рублей, это вместе с подарками — для членов общественных организаций, например, закупают корзины с банкой меда, горшечным растением, ароматическим саше, термокружкой, свечкой, шерстяными носками и новогодней игрушкой в виде стеклянного шара, для опекаемых детей — почти килограмм конфет, елочные украшения и интерактивные глобусы с подсветкой.

В «Лисьем Носу», тем временем, устраивают экскурсию «Огни новогоднего Петербурга» для 40 жителей. Судя по техзаданию, программа весьма интересная: «участники… услышат рассказ об истории появления рождественской ели, узнают, сколько лучей у рождественской звезды и как появились обычаи украшать елку и дарить подарки, об истории происхождения Деда Мороза и Санта Клауса», на обратном пути 4-часового путешествия посмотрят познавательный или художественный фильм. Администрация по итогам получит 10-минутное видео, которое снимет приглашенный оператор, а еще попросит участников заполнить анкеты, чтобы «узнать отношение жителей к заказчику и отношение жителей к данному мероприятию». Остальные же в большинстве своем тратятся на подарки. Пока кто-то придумывал способы безопасно показать жителям живого Деда Мороза, в МО «Посадский» всерьез озаботились внешним видом коробки с конфетами. В техзадании на его описание ушло 3 страницы А4. «Подробно опишем надписи. Начнем с «УСПЕХОВ»: «У» — голубая с светло-голубыми кругами; «С» — точно такая же, как и на ручке; «П» — розовая с белыми звездами; «Е» — с желто-оранжевым градиентом; «Х» — фиолетовая с сиреневой штриховкой. Желтая «О». «В» — бирюзовая с белыми кругами», — детально описывается одно только первое из трех поздравительных слов. А подходящую под требования заказчика окантовку даже сложно представить: «Нижняя окантовка выполнена почти по такому же принципу. Вначале идёт красно-белый узор, затем желтый узор, только вместо треугольников неполные ромбы, внутри которых расположены кружки. Этот узор отсутствует только на той грани, где описана 4D игра. Далее идёт голубая полоса с желтыми кругами. Ширина полосы — 3 мм. Расстояние от центра каждых кругов равно 10 мм. Потом нарисована разделяющая красная полоса шириной 3 мм. Затем светло-зеленая полоса шириной 4 мм, на которой расположены желтые круги, расстояние между которыми 3 мм. Следом — зеленая полоса шириной 0,8 см, на которой нарисована пунктирная ломаная белая линия».

Сладости в этом году вообще заказывают в огромных объемах. Администрация Металлостроя, например, потратила 2,7 млн рублей на 5700 наборов — в каждый входят 50 конфет и плитка шоколада. Забрать гостинцы МО уже призывает на своем сайте: подросткам от 14 до 17 лет можно самим приходить с паспортом, от тех, кто младше, ждут родителей или бабушек с дедушками. Администрация МО «Шушары», напротив, объявила на сайте, что одаривать будет только социально не защищенные группы населения — для формирования списков уже направлены запросы в детские сады и школы. Контракт на поставку 3446 подарков за 1,2 млн рублей, правда, заключен за четыре дня до того. В подарке — конфеты, открытка и набор из 8 карточек в тематике головоломок и фокусов. Надо сказать, цены на сладости сильно варьируются. В тех же «Шушарах» килограмм вместе с карточками обходится в 348 рублей, по 436 рублей за кило кондитерских изделий платит МО №15. В Петергофе же 7770 подарков в среднем стоят по 519 — но там помимо 353 г конфет покупают еще открытки, елочные украшения и игрушки. Но вот начальная цена, которую за кило конфет и набор карточек были готовы отдать в «Смольнинском», составляла 1300 рублей. Аукцион сэкономить не помог: на него заявилась только одна компания. Поздравление распространяется только на тысячу жителей.

В «Народном» роль подарков играют сертификаты в гипермаркеты номиналом 500 рублей, в «Балканском» заказывают 380 комплектов постельного белья, 890 пледов, 300 коробок пазлов и 223 набора для рисования в общей сложности на 2,4 млн. «Ивановский» выделил 300 тысяч рублей на 200 сковородок, а «Лисий Нос» покупает для ветеранов 170 наборов, в каждом — банка красной икры, пульсоксиметр и многоразовые маски. Хотя приз за наиболее интересный способ потратить «праздничные» полмиллиона можно отдавать МО «Комендантский аэродром». Там сразу 30 тысяч жителей поздравят с помощью открыток. Сами они вместе с конвертами обойдутся только в 156 тысяч, но задачи подрядчика куда более обширные: разработка дизайна подарка оценена в 5 тысяч рублей; корректировка базы адресатов методом обзвона и опроса жителей — в 8 тысяч; за внесение в каждую открытку фамилии, имени, отчества и адреса проживания отдадут 60 тысяч рублей, за запечатывание в конверты — 90 тысяч. Самое накладное — адресная доставка. В техзадании так и сказано: «в каждую парадную, в каждый почтовый ящик адресата, в случае отсутствия почтовых ящиков — лично в руки». Только за это подрядчик получит 240 тысяч рублей.

Закупленных билетов на концерты и спектакли у муниципальных образований «Фонтанка» не обнаружила. Зато почему-то нашла их в весомом объеме у администраций районов. В Невском, например, еще осенью собирались 20 декабря отправить 1030 человек на спектакль «Золушка» в Театр эстрады имени Аркадия Райкина, на 19 декабря заказали 1368 билетов на «Сказку к Рождеству: Петсон и Финдус», еще примерно столько же — на «Сказку о царе Салтане». Контракты на общую сумму в 2,7 млн рублей пока не расторгнуты, зато 3 декабря райадминистрация вывесила новый заказ — 363 билета на концерт «Новогодний вечер у камина». По тому же пути пошли во Фрунзенском. Еще до злосчастного концерта Басты и новых коронавирусных ограничений намеревались 26 декабря отправить 636 человек в Михайловский театр на балет «Щелкунчик». Потратив на это 5 млн, администрация в первый зимний день выделила еще 2,1 млн на билеты на 10 спектаклей в театр «Мастерская». Хотя первые 4 представления уже состоялись, никаких анонсов на официальных информационных ресурсах администрации обнаружить не удалось. «Фонтанка» попыталась было под видом местного жителя узнать в администрации, как получить билет. В ответ прозвучало лишь: «А с чего вы взяли, что эти билеты распространяются?» На кого тогда были выделены деньги бюджета? — хотелось бы уточнить.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»