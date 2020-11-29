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Дзюбу ждут как капитана сборной. Повязка вернется к нему на матче в марте

Футболист петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба вернется в национальную команду как капитан. Об этом 29 ноября заявил тренер сборной Станислав Черчесов.

По словам главного тренера, капитанскую повязку Дзюбе вернут в марте 2021 года. Черчесов напомнил, что игрок «был отцеплен» от состава команды после того, как в Сети появилось интимное видео с его участием.

Накануне Дзюбе вернули капитанскую повязку в матче «Зенита» против тульского «Арсенала». Матч закончился нулевым счетом.

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Комментарии (2)

Riptide
Жил отважный капитан,
Он объездил много стран,
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
Погибал среди акул,
Но ни разу даже глазом не моргнул.
Но однажды капитан
Был в одной из дальних стран
И влюбился, как простой мальчуган ...
"Это нормально ..." (из к/ф Охота на Пиранью)
yarg99
А может, например, игрок отказаться играть за эту сборную, пока не сменят физрука и воротчика? Ну если ему не хочется позориться?
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