Дзюбу ждут как капитана сборной. Повязка вернется к нему на матче в марте

Футболист петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба вернется в национальную команду как капитан. Об этом 29 ноября заявил тренер сборной Станислав Черчесов.



По словам главного тренера, капитанскую повязку Дзюбе вернут в марте 2021 года. Черчесов напомнил, что игрок «был отцеплен» от состава команды после того, как в Сети появилось интимное видео с его участием.



Накануне Дзюбе вернули капитанскую повязку в матче «Зенита» против тульского «Арсенала». Матч закончился нулевым счетом.

