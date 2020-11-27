Петербурженка хотела засудить гадалку за не вернувшегося мужа, но купила фаллоимитатор и отозвала иск

Дело было так: в марте этого года от Маши ушёл муж. Два месяца она страдала и в итоге пошла к гадалке Алле, которая пообещала вернуть возлюбленного за 50 тысяч рублей. Муж не вернулся, Маша пошла в суд с иском, в котором потребовала взыскать с обманщицы 50 тысяч и миллион рублей за моральный вред.

Петербурженка Мария придумала судиться с гадалкой из-за ритуала, который не помог ей вернуть мужа. Однако улучшение интимной жизни за счёт товара из магазина для взрослых помогло ей сменить гнев на милость. Курьёзную историю о несчастной любви 27 ноября рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В суде были установлены пикантные подробности ритуала, который Маша должна была проводить в течение двух недель. Он заключался в следующем: девушка, сидя за столом, зажигала две свечи, брала их в руки, после чего представляла супруга рядом, соединяя и разъединяя свечи не менее 5 минут. На столе при этом должны были лежать фотография мужа и фаллоимитатор. В завершение гадалка наказывала Маше брать фаллоимитатор и выполнять с ним некоторые действия интимного характера.

Алла в суде заверила, что ритуал — не ерунда, просто Маша всё делала не так. Брошенная девушка призналась судье, что не довела процесс до конца, так как фаллоимитатора дома не имела. После признания она попросила отложить судебный процесс, чтобы попробовать ещё раз, уже с интимной игрушкой. На следующем заседании Мария отказалась от иска.

Объединенной пресс-службе судов Петербурга Маша пояснила, что муж не вернулся, но за вторую часть ритуала истец ответчику очень благодарна, так как, проделав необходимые упражнения, она поняла, что «ушедший му**к не стоит никаких страданий, вообще». За приобретенное понимание Маше 50 000 рублей не жалко.