Просвещать так просвещать

Предлагается запретить сообщать учащимся "недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов", ограничить совместную с иностранцами просветительскую деятельность, которая "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя".

Шаг понятный. Укладывается в последовательную изоляционистскую политику последних месяцев. Но, кажется, введение закона недостаточно подготовлено организационно и финансово.



Всякий, кто работал в просвещении и образовании в советские годы помнит, как целокупно было все устроено. Комплексно, системно. На все исторические вопросы – даны ответы.



За каждый период времени и страну отвечал определенный начальник. Декабристы – академик Милица Нечкина. Древняя Русь - академик Борис Рыбаков. Европа 19-го века - академик Александр Нарочницкий. Они внедряли стандарты и ГОСТЫ не допускавшие двоякого толкования. Моего деда Соломона Лурье, профессора истфака ЛГУ, выгнали в 1949 году с работы за «отрицание общеэллинского патриотизма во второй Пелопонесской войне». А отца – Якова Лурье в том же году из Академии художеств (он служил доцентом) за недооценку значения засадного полка в Куликовской битве. Партия следила за всем, у нее был ответ на любой вопрос.



В 1973 году сдаю экскурсию методисту, хочу водить туристов по Петропавловской крепости. За полтора часа экскурсии надо 16 раз процитировать Ленина (в том числе о попах – «Жандармах во Христе» - в соборе над прахом монархов) , рассказать про колыбель революции, город трудовой и ратной славы, восславить Великий Октябрь. Все записано в методичке. Отступать от нее смерти подобно. Эксурсовод - боец идеологического фронта. Я сдавал эту проклятую экскурсию раз пять, и так и не справился. Если бы Тамара Петровна Кулешова - старший методист, ленинградская дама, красавица, генеральская жена не посмотрела на мои мучения в конце концов сквозь пальцы – не испытать мне счастья вождения толп соотечественников по Заячьему острову.

