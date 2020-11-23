Просвещать так просвещать

Предлагается запретить сообщать учащимся "недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов", ограничить совместную с иностранцами просветительскую деятельность, которая "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя".
Шаг понятный. Укладывается в последовательную изоляционистскую политику последних месяцев. Но, кажется, введение закона недостаточно подготовлено организационно и финансово.
Всякий, кто работал в просвещении и образовании в советские годы помнит, как целокупно было все устроено. Комплексно, системно. На все исторические вопросы – даны ответы.
За каждый период времени и страну отвечал определенный начальник. Декабристы – академик Милица Нечкина. Древняя Русь - академик Борис Рыбаков. Европа 19-го века - академик Александр Нарочницкий. Они внедряли стандарты и ГОСТЫ не допускавшие двоякого толкования. Моего деда Соломона Лурье, профессора истфака ЛГУ, выгнали в 1949 году с работы за «отрицание общеэллинского патриотизма во второй Пелопонесской войне». А отца – Якова Лурье в том же году из Академии художеств (он служил доцентом) за недооценку значения засадного полка в Куликовской битве. Партия следила за всем, у нее был ответ на любой вопрос.
В 1973 году сдаю экскурсию методисту, хочу водить туристов по Петропавловской крепости. За полтора часа экскурсии надо 16 раз процитировать Ленина (в том числе о попах – «Жандармах во Христе» - в соборе над прахом монархов) , рассказать про колыбель революции, город трудовой и ратной славы, восславить Великий Октябрь. Все записано в методичке. Отступать от нее смерти подобно. Эксурсовод - боец идеологического фронта. Я сдавал эту проклятую экскурсию раз пять, и так и не справился. Если бы Тамара Петровна Кулешова - старший методист, ленинградская дама, красавица, генеральская жена не посмотрела на мои мучения в конце концов сквозь пальцы – не испытать мне счастья вождения толп соотечественников по Заячьему острову.
Просвещение в смысле Государственной думы требует тотального контроля над информацией. Священное писание, Солженицын, пушкинская «Гаврилиада» и бунинские «Под серпом и молотом» должны храниться в библиотечных спецхранах. Википедию просматривать могут только проверенные ФСБ граждане. Поездки за рубеж под строгий контроль «Отделов виз и регистраций» с характеристиками парткомов «Единой России». Иначе неизбежны провокационные вопросы просвещаемых.
Роль Рособрнадзора следует резко повысить. Чему учат детей в кружках? О чем повествует слушателям гид, бредущий по Коломне? Что загадывают в квестах? Не протаскивают ли чуждую нам идеологию в вопросах к «Что? Где? Когда?». Правильно ставят вопрос создатели законопроекта. И не только в школьной и студенческой аудиториях – от детсадов до клубов пенсионеров. А также в семьи – ячейки общества, везде проникает идеологический враг.
К сожалению, наши власти не могут как китайцы отвлекать от враждебного мировоззрения не только цензурой, но и растущим уровнем жизни. Приходится прибегать к экстенсивному методу: каждый контакт просветителя с просвещаемым необходимо ставить под контроль. Нужны сотни тысяч новых идеологических контролеров. Главное – на все вопросы необходимо дать внятные ответы.
Нужен ли был Октябрьский переворот – свержение Временного правительства? Февральская революция – «цветная»? Почему Путин был на стороне Ельцина в августе 1991 года? Кто был прав в Гражданской войне – красные или белые. Нужна ли была коллективизация? Герой ли Малюта Скуратов? Воспитывать ли нам новое поколение на «Как закалялась сталь» или на «Житии Сергия Радонежского»? Кто лучше Джон Браун или ребята из Ку-Клукс-Клана? Можно ли ездить на Афон после того, как Константинопольский патриарх дал томос Православной церкви Украины? Не создать ли в Администрации президента идеологический отдел?
Пока Государственная Дума ведет нас дорогой указанной решениями ЦК КПСС. Тогда, впрочем, старались еще сильнее - была 70-я статья Уголовного кодекса (клевета на советский государственный и общественный строй – до 7 лет лагеря + 5 лет ссылки). И все равно не помогло.
Лев Лурье