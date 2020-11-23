Глава РЖД рассказал о метро от Москвы до Петербурга

Дорога от Москвы до Петербурга будет занимать всего два часа после запуска нового центрального диаметра в столице (МЦД-3). Об этом 23 ноября заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, пишет РИА Новости.



Он открывал станцию Ховрино Октябрьской железной дороги в Москве, которая войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).



«Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города, и между разными видами транспорта... Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка 2 часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — пояснил Белозеров.

