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Глава РЖД рассказал о метро от Москвы до Петербурга

Дорога от Москвы до Петербурга будет занимать всего два часа после запуска нового центрального диаметра в столице (МЦД-3). Об этом 23 ноября заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, пишет РИА Новости.

Он открывал станцию Ховрино Октябрьской железной дороги в Москве, которая войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

«Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города, и между разными видами транспорта... Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка 2 часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — пояснил Белозеров.

Ранее уже стало известно, что путь по новой железнодорожной высокоскоростной магистрали будет занимать примерно в два раза меньше времени, чем поездка на «Сапсане».

Отметим, сейчас официально в России не существует высокоскоростных железнодорожных магистралей — такими считаются специализированные линии для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Подготовлен пилотный проект ВСМ Москва — Казань (стоимостью 1,7 трлн рублей). В 2019-м Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом, ее стоимость оценивали в 1,5 трлн рублей.

Как писала ранее «Фонтанка», на Урале уже заложили производство высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Петербург.

Как рассказывала «Фонтанка», первый поезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург должен проехать в декабре 2026 года. Ожидается, что тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб. О том, как предположительно пройдет магистраль и как для её пассажиров освободят Московский вокзал, «Фонтанка» подробно писала ранее.

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Комментарии (1)

Pilat
Я ничего не понял :-)
Какая связь между новой кольцевой линей в Москве и дорогой до Санкт-Петербурга?
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