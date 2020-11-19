СК закрыл дело о неуплате налогов гендиректором АО «Ренейссанс Констракшн». Тот вернул бюджету недостающие 800 млн рублей

Дело прекращено «по нереабилитирующим основаниям», в связи с возмещением причиненного бюджетной системе ущерба в полном размере. Во время предварительного следствия Тарасюк полностью погасил задолженность с учетом штрафов и пени на общую сумму более 800 млн рублей.

Главное следственное управление СК РФ по Москве прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении генерального директора АО «Ренейссанс Констракшн» Александра Тарасюка. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе столичного ГСУ.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год генеральный директор и некоторые другие руководители компании заключали с фирмами-однодневками фиктивные договоры на выполнение строительно-монтажных работ на различных объектах в Москве. Затем в налоговую отчётность организации вносились заведомо ложные сведения. В итоге в российский бюджет не были уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль в общей сложности на 720 с лишним миллионов рублей.

АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction) входит как петербургская фирма в список крупнейших частных компаний России по версии Forbes-200. Хотя она турецкая, но методика Forbes позволяет считать российскими иностранные фирмы, работающие в России. В ГСУ ее назвали одним из крупнейших налогоплательщиков Москвы. Она строила крупнейшее здание в Европе — башню «Федерация» на территории «Москва-сити».

ФСБ проводило обыски в петербургском офисе «Ренейссанс Констракшн» ещё в 2017 году в связи с уголовным делом о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей. Летом 2019 года налоговая выставила претензии на 5,2 млрд рублей холдингу Ronesans, представляющему турецкий бизнес. «Ренейссанс Хэви Индастри» занимается строительством промышленных объектов по всей стране, от Забайкальского края и Волгограда до Ямала. Владелец Ronesans Эрман Ылыджак — один из богатейших людей Турции с состоянием 3,3 млрд долларов. Он имеет тесные связи с президентом страны Реджепом Эрдоганом и занимает активную позицию во многих российско-турецких экономических переговорах.