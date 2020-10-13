Строителя Лахта Центра московские следователи обвинили в уклонении от уплаты налогов на 720 млн

Как сообщает 13 октября пресс-служба ГСУ, по версии следствия, Тарасюк и некоторые другие руководители компании заключали с фирмами-однодневками фиктивные договоры на выполнение строительно-монтажных работ на различных объектах в Москве. Затем в налоговую отчётность организации вносились заведомо ложные сведения. В итоге в российский бюджет не были уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль в общей сложности на 720 с лишним миллионов рублей.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве предъявили обвинение генеральному директору АО «Ренейссанс Констракшн» Александру Тарасюку по статье 199, часть 2, пункт «б», УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

«Преступная деятельность организации была выявлена и пресечена следователями столичного управления в ходе расследования другого уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности, где АО «Ренейссанс Констракшн», использовав реквизиты фирм-однодневок осуществляло обналичивания и транзиты денежных средств за пределы Российской Федерации», — отмечается в сообщении следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction) входит в список крупнейших частных компаний России, по версии Forbes-200, как петербургская фирма. Хотя она турецкая, но методика Forbes позволяет считать российскими иностранные фирмы, работающие в России.

ФСБ проводило обыски в петербургском офисе «Ренейссанс Констракшн» ещё в 2017 году в связи с уголовным делом о незаконных валютных операциях на 100 млрд рублей. Летом 2019 года налоговая выставила претензии на 5,2 млрд рублей холдингу Ronesans, представляющему турецкий бизнес. «Ренейссанс Хэви Индастри» занимается строительством промышленных объектов по всей стране от Забайкальского края и Волгограда до Ямала. Владелец Ronesans Эрман Ылыджак — один из богатейших людей Турции с состоянием 3,3 млрд долларов. Он имеет тесные связи с премьер-министром страны Реджепом Эрдоганом и занимает активную позицию во многих российско-турецких экономических переговорах.