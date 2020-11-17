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«Извольте соблюдать правила». Власти Карелии пригрозили «локдауном»

Глава Карелии не исключил ужесточения мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Здесь [важно] просто общее понимание того, что если мы этого не будем делать, тогда вообще закроются магазины, останутся только продовольственные … И мы придем к тому локдауну, который был у нас весной», — цитирует 17 ноября РИА Новости заявление Артура Парфенчикова.

По его словам, с понедельника в регионе уже введены «пока еще минимальные ограничения», которые, в частности, подразумевают самоизоляцию людей старше 65 лет. Глава республики указал, что с 8:00 до 11:00 — это «время для нашего старшего поколения». Остальных жителей Карелии Парфенчиков призвал ходить в магазины, банки, парикмахерскую и на почту в другое время. «Земля не перевернется, если вы купите хлеб себе в полвторого, а не в 10:30», — отметил глава региона. Парфенчиков также попросил бизнес соблюдать правила, если «хотите через месяц работать».

С начала пандемии в Карелии выявлено 10 609 случаев COVID-19.

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Комментарии (2)

USSR_forever
это они себе в зеркало пальчиком пусть грозят... людям уже начхать =)
IvanSt
Призывы вряд ли помогут.

Безмасочникам уже врачи все давно популярно объяснили. Если и после этого им неясно -- ну тогда жги, господь.
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