«Извольте соблюдать правила». Власти Карелии пригрозили «локдауном»

Глава Карелии не исключил ужесточения мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Здесь [важно] просто общее понимание того, что если мы этого не будем делать, тогда вообще закроются магазины, останутся только продовольственные … И мы придем к тому локдауну, который был у нас весной», — цитирует 17 ноября РИА Новости заявление Артура Парфенчикова.

По его словам, с понедельника в регионе уже введены «пока еще минимальные ограничения», которые, в частности, подразумевают самоизоляцию людей старше 65 лет. Глава республики указал, что с 8:00 до 11:00 — это «время для нашего старшего поколения». Остальных жителей Карелии Парфенчиков призвал ходить в магазины, банки, парикмахерскую и на почту в другое время. «Земля не перевернется, если вы купите хлеб себе в полвторого, а не в 10:30», — отметил глава региона. Парфенчиков также попросил бизнес соблюдать правила, если «хотите через месяц работать».