Noize MC (Иван Алексеев) выпустил новую песню «Вояджер-1». В ней он говорит об одиночестве, сравнивая себя с космическим зондом. Клип появился в Сети 13 ноября.



«В этом году у многих было время погрустить, почувствовав себя отрезанными от мира, и я не стал исключением — наверное, поэтому образ «Вояджера-1», обреченного на вечные скитания беспилотного аппарата, так меня захватил», — рассказал исполнитель изданию Meduza. По его словам, песня появилась после того, как он с семьёй выехал на дачу и весь день смотрел в телескоп, а потом на прогулке говорил с сыном про «Вояджер».