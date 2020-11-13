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13.11.2020 11:43
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Noize MC выпустил новую песню от имени «Вояджера-1». В клипе есть «золотая пластинка» для инопланетян

Noize MC (Иван Алексеев) выпустил новую песню «Вояджер-1». В ней он говорит об одиночестве, сравнивая себя с космическим зондом. Клип появился в Сети 13 ноября.

«В этом году у многих было время погрустить, почувствовав себя отрезанными от мира, и я не стал исключением — наверное, поэтому образ «Вояджера-1», обреченного на вечные скитания беспилотного аппарата, так меня захватил», — рассказал исполнитель изданию Meduza. По его словам, песня появилась после того, как он с семьёй выехал на дачу и весь день смотрел в телескоп, а потом на прогулке говорил с сыном про «Вояджер».

В треке исполнитель, обыгрывая в тексте космическую тематику, иносказательно говорит о своей неразделенной любви и просит ее «срочно выйти на связь», рассказывая, что его всё дальше «сносит звёздный ветер», в то время как за годы полёта ему так и не удалось «найти другой ориентир». В клипе Noize MC сидит на чёрном фоне, на него попеременно проецируется изображения Земли и других планет.

«Вояджер-1» исследует космос с 1977 года и является самым удалённым от Земли из всех объектов, созданных человеком. В сентябре 2013 года он окончательно покинул пределы Солнечной системы. К корпусу «Вояджера» прикреплена пластинка с посланием для инопланетян. Там рассказывается о человеческой культуре, есть ряд изображений, звуков и обозначено местоположение Земли в космосе.

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