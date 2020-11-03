ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Почта России», подозревая её в нарушении Закона о защите конкуренции.

Как сообщает 3 ноября ФАС, Почта при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. ФАС требовала отменить надбавку, но Почта не исполнила предупреждение в установленный законом 10-дневный срок.

Дело в отношении «Почты России» возбуждено по пункту 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Заседание комиссии ФАС назначено на 17 ноября.