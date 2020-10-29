Гималайский медведь из тульского частного приюта в курской деревне Новые Дворы напал на проходившую мимо его вольера 50-летнюю работницу. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано 28 октября в группе «ВКонтакте» «ЧП Курск».

Инцидент произошёл двумя днями ранее. Медведь по кличке Балу схватил женщину за руку и начал тянуть в клетку. К пострадавшей на помощь подбежали двое мужчин, вооруженные палками. В итоге защитникам удалось отбить работницу от зверя, но, как стало известно изданию ТСН 24, заточенное оружие осталось в вольере медведя и случайно пробило ему легкое .

Пострадавшую доставили в больницу с множественными телесными повреждениями, а медведь умер от полученного ранения, о чем сообщил владелец животного Михаил Шевляков.

В сентября на Камчатке бурый медведь напал на женщину. Ее от зверя отбили туристы и повезли на микроавтобусе в больницу, однако хищник бросился на машину.