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29.10.2020 18:33
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Под Курском гималайский медведь напал на женщину и поплатился жизнью

Гималайский медведь из тульского частного приюта в курской деревне Новые Дворы напал на проходившую мимо его вольера 50-летнюю работницу. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано 28 октября в группе «ВКонтакте» «ЧП Курск».

Инцидент произошёл двумя днями ранее. Медведь по кличке Балу схватил женщину за руку и начал тянуть в клетку. К пострадавшей на помощь подбежали двое мужчин, вооруженные палками. В итоге защитникам удалось отбить работницу от зверя, но, как стало известно изданию ТСН 24, заточенное оружие осталось в вольере медведя и случайно пробило ему легкое.

Пострадавшую доставили в больницу с множественными телесными повреждениями, а медведь умер от полученного ранения, о чем сообщил владелец животного Михаил Шевляков.

В сентября на Камчатке бурый медведь напал на женщину. Ее от зверя отбили туристы и повезли на микроавтобусе в больницу, однако хищник бросился на машину.

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Комментарии (1)

Pilat
Вот никогда не поверю, что чувак вдруг решил на мобильник начать снимать вид через окно, за пару секунд как в кадре появляется женщина и целенаправленно идет к клетке засовывать туда руку.
При этом снимающий не произносит ни слова, ни восклицания.
Все это смахивает на специальную съемку убийства медведя, для лайков в ютубе.
Твари.
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