США вводит санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. В нем разрабатывали С-300
США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Как сообщается 23 октября на сайте американского Минфина, ограничения вводятся в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
В ЦНИИ химии и механики работали над исследованиями, связанными с ракетной техникой и освоением космоса. Так, именно тут были разработаны системы ПВО С-300. С советских времен считается головным НИИ в сфере боеприпасов и спецхимии.
Власти США не уточняют, каковы причины для введения санкций и связаны ли они с испытанием Россией новых вооружений или, например, с делом Навального.