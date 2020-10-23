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23.10.2020 21:21
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США вводит санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. В нем разрабатывали С-300

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Как сообщается 23 октября на сайте американского Минфина, ограничения вводятся в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В ЦНИИ химии и механики работали над исследованиями, связанными с ракетной техникой и освоением космоса. Так, именно тут были разработаны системы ПВО С-300. С советских времен считается головным НИИ в сфере боеприпасов и спецхимии.

Власти США не уточняют, каковы причины для введения санкций и связаны ли они с испытанием Россией новых вооружений или, например, с делом Навального.

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Комментарии (7)

rybalka
Ужос-ужос-ужос....
Агроном аэродрома
Арендаторы помещений бывшего НИИ-6 очень обеспокоены..
_Igor_
Дорогая редакция, США не вводит, а вводят. Это штаты. Они.
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