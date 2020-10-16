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16.10.2020 23:11
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Число умерших за сутки в Москве от COVID-19 растёт

Число умерших за сутки в Москве от COVID-19 растёт, еще 56 пациентов с коронавирусом скончались в в столице, сообщает городской оперштаб вечером 16 октября.

«В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Общее число умерших от COVID-19 в столице России достигло от 5906.

Днем ранее сообщалось о 54 умерших от COVID-19 в Москве.

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Комментарии (1)

pregatus
В Москве хоть какую-то часть людей отправили по домам, в Питере же всем плевать
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