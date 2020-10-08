Чёрно-белый фильм-победитель рассказывает о первой зиме в блокадном Ленинграде. Во время работы над сценарием Зайцев основывался на воспоминаниях Ольги Берггольц, а также на свидетельствах из «Блокадной книги» Даниила Гранина. Главная героиня, которая только что похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрёт, идёт через замёрзший город, чтобы в последний раз встретиться с отцом.

Главный приз 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получила картина режиссёра Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Информация об этом вечером 8 октября опубликована на сайте фестиваля.

В одной из сцен ленты зритель видит очередь ленинградцев. Люди начинают наступать на мужчину, который вёз хлеб, но упал и рассыпал его, а потом спохватываются и просят друг друга не трогать еду и положить её на место, ведь она предназначалась детям. Этот отрывок вошёл в трейлер «Блокадного дневника» и вызвал неприязнь некоторых зрителей.

Публикация от MMKF_official (@mmkf_official) 8 Окт 2020 в 6:28 PDT

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На ММКФ лучших среди участников выбирали румынский режиссер Александр Йордаческу, британский кинокритик Брайан Вайнер, египетский писатель Махмуд Солиман и актриса Марина Александрова, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Картины показывали в Москве с 1 по 8 октября.

Среди тех, кто также получил награды ММКФ, — Светлана Дружинина (спецприз за многолетнее служение искусству) и Светлана Крючкова (спецприз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского). Полный список лауреатов опубликован на сайте фестиваля.



Во внеконкурсную программу этого года вошла работа выпускницы Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Даниэллы Рыбакьян «Шум» про петербургский рэперов.

