Лучшей картиной ММКФ стал фильм о блокадном Ленинграде
Главный приз 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получила картина режиссёра Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Информация об этом вечером 8 октября опубликована на сайте фестиваля.
Чёрно-белый фильм-победитель рассказывает о первой зиме в блокадном Ленинграде. Во время работы над сценарием Зайцев основывался на воспоминаниях Ольги Берггольц, а также на свидетельствах из «Блокадной книги» Даниила Гранина. Главная героиня, которая только что похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрёт, идёт через замёрзший город, чтобы в последний раз встретиться с отцом.
В одной из сцен ленты зритель видит очередь ленинградцев. Люди начинают наступать на мужчину, который вёз хлеб, но упал и рассыпал его, а потом спохватываются и просят друг друга не трогать еду и положить её на место, ведь она предназначалась детям. Этот отрывок вошёл в трейлер «Блокадного дневника» и вызвал неприязнь некоторых зрителей.
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🇷🇺 Первые призы 42-го Московского международного кинофестиваля❗ ⠀ ◾Приз жюри ФИПРЕССИ – «Хильда», Великобритания, режиссер Риши Пэлэм. В жюри ФИПРЕССИ 42-го МММКФ входили: Амал Эль Гамал (председатель жюри, Египет), Клеа Ваннер (Швейцария), Сусанна Альперина (Россия). ◾Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» – «Предвыборная кампания», Румыния, режиссер Мариан Кришан. ◾Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» за лучший фильм Российской программы – «Про Лелю и Миньку», Россия, режиссер Анна Чернакова. ◾Приз зрительских симпатий – «Блокадный дневник», Россия, режиссер Андрей Зайцев. ◾Приз журнала InStyle – актриса Ольга Оззолапиня, «Блокадный дневник», Россия, режиссер Андрей Зайцев. ◾Приз газеты «Коммерсантъ» – «Гипноз», Россия, режиссер Валерий Тодоровский. ◾Приз Гильдии неигрового кино и телевидения – «Мы не сдаемся», Германия, режиссер Марк Вайсе. ⠀ 🇬🇧 First awards of the 42nd Moscow International Film Festival❗ ⠀ ◾The FIPRESCI jury prize — 'Hilda', UK, directed by Rishi Pelham. The 42nd MIFF FIPRESCI jury: Amal El Gamal (Egypt, chairman), Clea Wanner (Switzerland), Susanna Alperina (Russia). ◾Russian Cinema club federation ‘Keen Eye’ award — 'The Campaign’, Romania, directed by Marian Crisan. ◾Russian Cinema club federation ‘Keen Eye’ Russian programs award — ‘All about my sister’, Russia, directed by Anna Chernakova. ◾Audience Award — 'A Siege Diary', Russia, directed by Andrey Zaytsev. ◾InStyle Magazine Prize – actress Olga Ozollapina, 'A Siege Diary', Russia, directed by Andrey Zaytsev. ◾'Kommersant Daily' prize — ‘Hypnosis’, Russia, directed by Valery Todorovsky. ◾Non-fiction and TV Film Guild Prize – ‘We Hold the Line’, Germany, directed by Marc Wiese. ⠀ ___ #ммкф #ммкф42 #ммкф2020 #miff42 #miff #miff2020 #moscowfilmfestival2020 #moscowfilmfestival ⠀
На ММКФ лучших среди участников выбирали румынский режиссер Александр Йордаческу, британский кинокритик Брайан Вайнер, египетский писатель Махмуд Солиман и актриса Марина Александрова, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Картины показывали в Москве с 1 по 8 октября.
Среди тех, кто также получил награды ММКФ, — Светлана Дружинина (спецприз за многолетнее служение искусству) и Светлана Крючкова (спецприз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского). Полный список лауреатов опубликован на сайте фестиваля.
Во внеконкурсную программу этого года вошла работа выпускницы Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Даниэллы Рыбакьян «Шум» про петербургский рэперов.