Ксения Раппопорт прочла «самый ценный текст в кино» Александра Цыпкина в новой короткометражке
На YouTube 28 сентября опубликован 10-минутный фильм режиссера Резо Гигинеишвили («Про любовь. Только для взрослых», «Любовь с акцентом», «Жара») #ЭТОНЕВАЖНО, входивший в официальную программу кинофестиваля «Кинотавр». Главную роль в нем играет Ксения Раппопорт, а в финале звучит музыка Бориса Гребенщикова.
Короткометражка привлекает монологом актрисы — она рассказывает зрителю, как трудно красивой женщине переживать собственное увядание. Но, как всегда в сценариях Александра Цыпкина, история оказывается «с сюрпризом» и неожиданным финалом.
«Скажу честно, пока, мне кажется, монолог Ксении из этого фильма — самый мой ценный текст в кино», — поделился Цыпкин в «Фейсбуке».