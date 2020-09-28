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28.09.2020 17:55
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Ксения Раппопорт прочла «самый ценный текст в кино» Александра Цыпкина в новой короткометражке

На YouTube 28 сентября опубликован 10-минутный фильм режиссера Резо Гигинеишвили («Про любовь. Только для взрослых», «Любовь с акцентом», «Жара») #ЭТОНЕВАЖНО, входивший в официальную программу кинофестиваля «Кинотавр». Главную роль в нем играет Ксения Раппопорт, а в финале звучит музыка Бориса Гребенщикова.

Фото: скриншот из видео

Короткометражка привлекает монологом актрисы — она рассказывает зрителю, как трудно красивой женщине переживать собственное увядание. Но, как всегда в сценариях Александра Цыпкина, история оказывается «с сюрпризом» и неожиданным финалом.

«Скажу честно, пока, мне кажется, монолог Ксении из этого фильма — самый мой ценный текст в кино», — поделился Цыпкин в «Фейсбуке».

Фото: скриншот из видео

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