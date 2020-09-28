Умер сценарист «Звезды пленительного счастья» и отец Полины Осетинской

Умер сценарист Олег Осетинский. Об этом вечером 27 сентября в Facebook написала его дочь Полина Осетинская. Писателю было 83 года.



Он создал сценарий к картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», а также к фильму «Взлёт» Саввы Кулиша. В конце 1970-х — начале 1980-х Осетинский был другом Бориса Гребенщикова и Майка Науменко.



Его дочь пианистка Полина Осетинская начала выступать на сцене с шести лет, имея славу ребенка-вундеркинда. В 2008 году она выпустила автобиографическую книгу «Прощай, грусть», в которой рассказала, какими методами отец делал из неё великого музыканта.

