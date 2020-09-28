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28.09.2020 16:39
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Умер сценарист «Звезды пленительного счастья» и отец Полины Осетинской

Умер сценарист Олег Осетинский. Об этом вечером 27 сентября в Facebook написала его дочь Полина Осетинская. Писателю было 83 года.

Он создал сценарий к картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», а также к фильму «Взлёт» Саввы Кулиша. В конце 1970-х — начале 1980-х Осетинский был другом Бориса Гребенщикова и Майка Науменко.

Его дочь пианистка Полина Осетинская начала выступать на сцене с шести лет, имея славу ребенка-вундеркинда. В 2008 году она выпустила автобиографическую книгу «Прощай, грусть», в которой рассказала, какими методами отец делал из неё великого музыканта.

«У нас были сложные отношения. Большую часть жизни я (ненавидела и) боялась своего отца. В позднее время многое переосмыслила. Последний месяц его жизни мы виделись и всё простили друг другу», — написала она в социальных сетях после его кончины.

Как сказала Осетинская ТАСС, причиной смерти её отца стал отказ одного из внутренних органов. Коронавирус к болезни отношения не имеет.

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Комментарии (1)

житель города П.
Так сложилось, что давно знал Полину лично, и был в курсе (не от неё) многого о роли отца в ее жизни... Не всегда родители понимают - где тот "царский путь", который действительно дает возможность всем талантам ребенка раскрыться в полной мере, но при этом не заставить ребенка возненавидеть родителя, избежать срывов и пр... Соболезнования.
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