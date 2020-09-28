Умер сценарист «Звезды пленительного счастья» и отец Полины Осетинской
Умер сценарист Олег Осетинский. Об этом вечером 27 сентября в Facebook написала его дочь Полина Осетинская. Писателю было 83 года.
Он создал сценарий к картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», а также к фильму «Взлёт» Саввы Кулиша. В конце 1970-х — начале 1980-х Осетинский был другом Бориса Гребенщикова и Майка Науменко.
Его дочь пианистка Полина Осетинская начала выступать на сцене с шести лет, имея славу ребенка-вундеркинда. В 2008 году она выпустила автобиографическую книгу «Прощай, грусть», в которой рассказала, какими методами отец делал из неё великого музыканта.
«У нас были сложные отношения. Большую часть жизни я (ненавидела и) боялась своего отца. В позднее время многое переосмыслила. Последний месяц его жизни мы виделись и всё простили друг другу», — написала она в социальных сетях после его кончины.
Как сказала Осетинская ТАСС, причиной смерти её отца стал отказ одного из внутренних органов. Коронавирус к болезни отношения не имеет.