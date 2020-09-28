В Фрейлинском садике Екатерининского парка петербургские учёные нашли большой металлический предмет, который может быть статуей героини древнегреческих мифов Ниобеи. Геофизические исследования в музее-заповеднике его сотрудники инициировали именно ради поисков этой статуи: она была утеряна во время Великой Отечественной войны.

Об обнаружении большого металлического предмета «двух с половиной метров в высоту и двух метров в ширину» в Царском Селе сообщили 28 сентября. Учёные Горного университета изучали грунты бесконтактным способом. Начать с Фрейлинского садика решили, потому что именно там до войны стояла Ниобея, и, по данным из архивных материалов и согласно свидетельствам очевидцев, была закопана там же в сентябре 1941 года.



«При исследовании использовали два метода малоглубинной бесконтактной электроразведки. Первый из них — электромагнитное сканирование — позволяет обнаружить в земле массивный металлический объект. Второй — георадиолокация — выявляет нарушение структуры грунтов, что может свидетельствовать о наличии ямы», — поделились новыми данными в Царском Селе. Поиски Ниобеи уже безуспешно проводили в 1945 году, и регулярно продолжали с 1957 года, но результатов это не приносило. Проблема была в том, что на исторических планах отмечены 40 мест захоронения скульптур (в мае 1945 года найдено было 37).

Ниоба с дочерью. Фото 1940 года Фото: Предоставлено ГМЗ «Царское село»

По словам старшего преподавателя кафедры геохимических и геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Горного университета Алексея Агеева, несмотря на то, что пока что со стопроцентной вероятностью нельзя утверждать, что найденный теперь предмет — именно статуя Ниобеи, вероятность велика, основные параметры сходятся. Раскопки в музее-заповеднике начнут, как только будут получены необходимые документы.



Бронзовые статуи Ниобеи и её детей Ниобид были отлиты с античных оригиналов мастером Василием Можаловым под руководством профессора Фёдора Гордеева в Академии художеств в 1787 году. Формы привезли из Рима по заказу Ивана Шувалова несколькими годами ранее. В 1790 году скульптурную группу установили во Фрейлинском садике. Работами руководил архитектор Юрий Фельтен.

Через восемь лет детей героини, Ниобид, перевезли в Павловский парк и установили в Старой Сильвии, а в Царском Селе оставили лишь Ниобею с её младшей дочерью. Согласно древнегреческой мифологии, женщина потеряла всех своих детей после того, как похвасталась ими перед возлюбленной Зевса Лето, которая родила только двоих. Всех потомков Ниобеи убили, а сама она от горя превратилась в камень.

