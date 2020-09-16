Су-27 вылетал на перехват самолета RC-135 ВВС Великобритании

Российский истребитель Су-27 16 сентября поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.



Там отметили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Черного моря. Для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании», — сказали в центре.