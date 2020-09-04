Смольный ищет планировщика территории под метро в Пулково. Закончить надо к середине 2022 года
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил аукцион на планировку территории для продолжения Кировско-Выборгской линии метро от «Проспекта Ветеранов» до станции «Пулково». Саму станцию здесь ждут не раньше 2030 года.
Согласно опубликованной документации по конкурсу, максимальная стоимость контракта — 37,4 млн рублей. Закончить с документацией надо до 1 июня 2022 года.
Напомним, продление Кировско-Выборгской линии в сторону станции «Пулково» в последней схеме развития метрополитена обозначалось пунктиром как возможный вариант. В любом случае этот участок появится не раньше 2030-го.
Заход к Пулково содержится и в концепции «городской электрички», которую согласовали РЖД и Смольный. Согласно ей, это будет частью одного из пассажирских полуколец Ораниенбаум — Белоостров. Еще до этого построить метро до Пулково и дальше до города-спутника Южный по концессии предлагала УК «Старт Девелопмент». Незадолго до этого город окончательно отказался от анонсируемого много лет проекта «Аэроэкспресса».