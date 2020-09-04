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04.09.2020 19:55
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Смольный ищет планировщика территории под метро в Пулково. Закончить надо к середине 2022 года

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил аукцион на планировку территории для продолжения Кировско-Выборгской линии метро от «Проспекта Ветеранов» до станции «Пулково». Саму станцию здесь ждут не раньше 2030 года.

Согласно опубликованной документации по конкурсу, максимальная стоимость контракта — 37,4 млн рублей. Закончить с документацией надо до 1 июня 2022 года.

Напомним, продление Кировско-Выборгской линии в сторону станции «Пулково» в последней схеме развития метрополитена обозначалось пунктиром как возможный вариант. В любом случае этот участок появится не раньше 2030-го.

Заход к Пулково содержится и в концепции «городской электрички», которую согласовали РЖД и Смольный. Согласно ей, это будет частью одного из пассажирских полуколец Ораниенбаум — Белоостров. Еще до этого построить метро до Пулково и дальше до города-спутника Южный по концессии предлагала УК «Старт Девелопмент». Незадолго до этого город окончательно отказался от анонсируемого много лет проекта «Аэроэкспресса».

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Комментарии (4)

Sadava
Да ясно все. Создадут "Рога и Копыта". После тендера, выигравшего "Рогами...", быстренько осваиваются деньги. Думаю, даже Фунта не привлекут к ответсвенности. А далее или пашидах, или осел. Кто первым сдохнет (с).
Serg_I
А что - у нас же не осталось профильных проектных организаций? Уже "спроектировали" самый дорогой в мире стадион, на очереди самое дорогое метро будет?
YUZ
Неужели наконец вместо выдумывания кривулей примется достойное и логичное для Санкт-Петербурга решение - О строительстве метро в аэропорт?
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